Блоги
Блоги
crazycat21
Mercedes рассматривает вариант совместного использования своего завода в ЮАР с китайской GWM
Производитель премиального сегмента авто беспокоится за рентабельность своего производства из-за планов администрации США ввести глобальный таможенный сбор в размере 15% на все товары.

Автомобильный концерн Mercedes-Benz Group AG рассматривает возможность использования своего завода, расположенного в ЮАР, совместно с китайским производителем Great Wall Motor (GWM). Такой шаг направлен на то, чтобы повысить рентабельность предприятия немецкого автогиганта после вступления в силу торговых пошлин со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: dpa

По информации источников агентства, пожелавших остаться неназванными, переговоры между двумя компаниями носят конфиденциальный характер. Производитель автомобилей класса "люкс" и китайская компания ведут переговоры о совместном производстве на заводе в портовом городе Ист-Лондон. Один из источников сообщил, что представитель GWM представил высокопоставленным чиновникам министерства торговли, промышленности и конкуренции ЮАР предложение, в котором изложена заинтересованность компании из Поднебесной к производству автомобилей в этом регионе.

"Mercedes-Benz стремится к тому, чтобы все его производственные площадки оставались конкурентоспособными на мировом рынке, работали в оптимальном режиме и при необходимости адаптировались к новым требованиям", – заявило южноафриканское подразделение компании, отказавшись от дополнительных комментариев.

В GWM South Africa сообщили, что постоянно ищут способы расширения своего присутствия на местном рынке. Однако дополнительных подробностей также не было предоставлено.

По информации источников Bloomberg, сделка пока ещё не завершена, и компании могут предложить альтернативные варианты сотрудничества. Кроме того, Mercedes рассматривает возможность использования своего предприятия в качестве глобального центра по переработке отработанных аккумуляторных батарей от легковых автомобилей.

Как сообщает агентство, Mercedes-Benz поставляет седан C-класса из ЮАР в США с 1997 года, пользуясь преимуществами Закона о росте и возможностях Африки. Этот закон позволяет беспошлинно поставлять автомобили в Штаты, которые являются крупнейшей экономикой мира.

Однако 30-процентные таможенные пошлины на товары из ЮАР, введённые Дональдом Трампом в августе 2025 года, поставили под угрозу рентабельность предприятия. Несмотря на то, что Верховный суд США признал введение таких пошлин незаконными и отменил их, нынешняя администрация планирует ввести глобальный сбор в размере 15% на товары, предназначенные для Америки. Этот сбор может начать действовать уже с нынешнего месяца.

#новости #сша #китай #пошлины #mercedes-benz #юар #great wall motor #gwm #mersedes
Источник: bloomberg.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter