Небесное тело раскололось с громким хлопком над территорией Западной Германии

Фрагменты упавшего с неба метеорита повредили крыши домов в земле Рейнланд-Пфальц. По данным немецкой полиции, о повреждениях сообщили из регионов Хунсрюк и Эйфель, а также из Кобленца. Об этом пишет газета Bild.

Фото: Gianni Gattus/TNN/dpaВ национальном оперативном центре по обеспечению безопасности воздушного пространства земли Северный Рейн-Вестфалия также подтвердили информацию о падении небесного тела, но не предоставили подробностей.

Может быть интересно «Мы знаем, что это был метеор или метеорит, но нельзя пока сказать, будет ли какая-либо дополнительная информация», – сообщил представитель центра.

«Вспышка света, а затем яркий светящийся огненный шар проносится по сумеречному небу», – описывает Bild момент падения метеорита. Газета также отмечает, что социальные сети «полны восторга», и там распространяется всё больше фото и видео произошедшего явления. По данным издания, такого огненного зрелища не наблюдалось уже давно.

Bild сообщает, что сообщения о падении метеорита стали появляться в сети в воскресенье, 8 марта, примерно с 18:50 по местному времени. Свидетели явления проживают в Рейнланд-Пфальце, Саарланде и Северном Рейне-Вестфалии. Согласно данным немецкой полиции, в Кобленц-Гюльсе метеоритный обломок, несгоревший дотла, оставил в крыше одного из домов дыру размером около 30 сантиметров. Никто не пострадал. Сообщения о повреждениях поступали и из других мест.

Небесный объект также был замечен в Нижней Саксонии. В тот вечер в полицию Оснабрюка поступило несколько звонков. Звонившие говорили об огненном шаре в небе, который затем, предположительно, упал на землю. Они подозревали авиакатастрофу, однако затем эта версия была исключена.

В городе Штаде, к западу от Гамбурга, экстренные службы и полиция около 19:00 также получили сообщения о возможном падении обломков самолёта или другого небесного тела на кукурузное поле. В ходе масштабной поисковой операции ничего обнаружено не было.

В настоящее время достоверно известно, что метеорит вошёл в атмосферу Земли с мощным взрывом и в значительной степени сгорел. Соответственно, небесное тело имело значительные размеры и было видно в небе в течение нескольких секунд.

Вечером того же дня экстренные службы земли Рейнланд-Пфальц предоставили дополнительные подробности. Согласно представленной информации, метеорит раскололся с громким хлопком над Западной Германией. Его фрагменты достигли земли около 19:15. Материальный ущерб, нанесённый обломками, пока остаётся неясным.