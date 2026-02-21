Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
NASA завершило второе испытание по заправке топливом ракеты SLS для лунной миссии Artemis II
Испытание было признано успешным

Космическое агентство США (NASA) провело вторую тестовую заправку топливом и начало обратный отсчёт до старта сверхтяжёлой ракеты-носителя SLS (Space Launch System). Таким образом, благодаря сокращению количества проблем, агентство ещё ближе приблизилось к запуску своей лунной миссии Artemis II. Об этом сообщает профильный ресурс Space24. Раннее уже состоялась аналогичная тестовая заправка с началом обратного отсчёта, однако операции были прерваны из-за утечки жидкого водорода из трубопроводов основной ступени ракеты.

Ракета-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion на стартовой площадке в космическом центре им. Кеннеди во Флориде. Фото: NASA / Ben Smegelsky

Может быть интересно

12 февраля NASA провело еще одну проверку для подтверждения правильности замены уплотнителей в трубопроводе, по которому подаётся топливо. Однако на этот раз проблема возникла с наземной системой поддержки, которая ограничила подачу жидкого водорода в бак. В последующие дни проводились работы по очистке трубопроводов и проверке наземного оборудования, включая замену фильтра, который, вероятно, и стал причиной неисправности. Проведённые технические мероприятия позволили NASA предпринять вторую попытку заправки и начать обратный отсчет 19 февраля.

Испытание было признано успешным, хотя тоже не обошлось без трудностей. На раннем этапе заправки ракеты была потеряна связь с центром управления запуском. Это вынудило инженеров переключиться на резервную линию связи. Впоследствии были выявлены проблемы в электронных системах одного из двигателей-ускорителей.

В целом, Космическое агентство не выявило каких-либо серьёзных проблем с жидким водородом. Однако, как отмечает Space24, проблемы с этим топливом возникали не только во время испытаний этого года, но и ещё во время беспилотной миссии Artemis I в 2022 году. В ближайшие дни инженеры NASА проведут дальнейшие работы по техническому обслуживанию ракеты, в частности, вспомогательных двигателей и участка, расположенного между баками с жидким водородом и жидким кислородом (так называемое межбаковое пространство).

К миссии Artemis II готовятся астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также Джереми Хансен, представляющий Канадское космическое агентство (CSA). 20 февраля экипаж уйдёт на 14-дневный предполётный карантин. В тот же день состоится пресс-конференция, в ходе которой будут оглашены выводы по результатам испытаний ракеты SLS. Возможно, что в ходе этого мероприятия будет названа и запланированная дата запуска миссии. Следующие стартовые окна – с 6 по 9 марта и 11 марта.

#новости #космос #nasa #ракета #orion #sls #лунная программа #лунная миссия #space launch system #artemis ii
Источник: space24.pl
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Южной Корее хакер вернул властям ранее похищенные 320 Bitcoin стоимостью почти $21 млн
1
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
31
Представлена игровая консоль GameMT Pocket Super Knob 5000 на базе чипа MediaTek Helio G85
+
В России высоко оценили степень готовности обновлённых пассажирских самолётов Ил-114-300
8
Яндекс запустит в России новый сервис такси Fasten в марте 2026 года
+
100% годового энергопотребления Microsoft уже приходится на возобновляемые источники энергии
+
Российские тяговые батареи для электромобилей «Москвич» прошли комплексные испытания
2
Удачливый покупатель приобрел плату Z690 за $50 вместе с четырьмя дорогими SSD общим объемом 12 ТБ
4
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
4
Процессоры AMD Zen 6 “Olympic Ridge” могут получить конфигурации с 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 24 ядрами
+
Легендарная «Волга» появится у дилеров уже летом — производство стартует во втором квартале 2026-го
1
Разработчик технологий суверенного Рунета переходит с российского ПО на Microsoft Exchange 2019
4
Haval H7 (2026) поступил в продажу в России по цене от 3 999 000 рублей
1
В Японии введут полный запрет на использование повербанков в самолёте
+
В док-станции GIGABYTE AORUS RTX 5060 Ti AI BOX видеокарта расположена на отдельной плате
+
В России начнут производить двухтопливные судовые двигатели
+
Мошенники освоили NFC‑гейт: Банк России предупредил о новой схеме кражи денег
3
Первый проблемный случай с Ryzen 7 9850X3D зарегистрирован на матплате Asus
1
Британская компания Amara Automotive представила четырехколесный электровелосипед Elecy массой 45 кг
+
Лимит мощности и сниженное напряжение не спасли владельца RTX 5090 от плавления адаптера 12V-2x6
9

Популярные статьи

Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
5
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
4
PlayStation 6 против Xbox Magnus — будущее игровой индустрии наступило
2
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
30
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
13

Сейчас обсуждают

Various Artists
07:53
Я считаю lga 1700 достойными процессорами и хорошо если intel их поддерживает. Amd со своими am4 делают примерно тоже самое. Жаль что intel направляет Bartlett Lake-S на бизнес сегмент. Bartlett Lake...
Процессоры Intel Core 200E линейки Bartlett Lake-S получат до 12 P-ядер и частоту 5,9 ГГц
corsi
07:45
Для тупых идиотов накидывают, а другие тупые идиоты это разносят.
РКН: Telegram создал инфраструктуру для незаконного распространения персональных данных россиян
corsi
07:42
Наркоман что ли? Без Е-ядер и мимо десктопов... 8 P-ядер без встройки и говно-ядер - Сore 5 213PEF я думаю, нормально бы зашел.
Процессоры Intel Core 200E линейки Bartlett Lake-S получат до 12 P-ядер и частоту 5,9 ГГц
Михаил Авраменко
06:22
Все мессенджеры так или иначе делают тоже самое, так что в наше время крайне глупо верить в анонимность в интернете.
РКН: Telegram создал инфраструктуру для незаконного распространения персональных данных россиян
TM1
04:51
Это с недавнего времени в новостях так пишут для удобства сравнения чей датацентр мощнее. Современные системы для тренировки ИИ имеют плюс минус одинаковую эффективность на гигаватт энергии. А откуда ...
NVIDIA вложит в OpenAI $30 миллиардов вместо ожидавшихся $100 млрд
Евгений Васютин
03:53
Если у вас что-то где-то начинает шуметь через пару лет и плавится - это говорит лишь о вашей некомпетентности и не умении читать даже базовой инструкции по эксплуатации п.с. повторяю еще раз "прямо с...
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
Konni
03:33
Итак, после просмотра репозитория этого "проекта" могу сказать следующее. Оказывается вайб-кодинг не так уж и плох. По крайней мере ИИшка такого срама не пишет. И это все в 2026-м году, когда есть к...
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Юрий Кипров
03:23
Я после этого не дочитал)
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Konni
03:22
Ну что вы, любой более менее технически подкованный человек сразу понимает что автор немного того. Тут даже длительного наблюдения не надо.
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Konni
03:18
Ммм, поддержка XPюши в 2026-м году. Какой актуальный проект, ведь миллины пользователей так и ждут нового бенчмарка. "встроенной графикой GeForce 6100" А главное какой же актуальный набор железа, в...
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter