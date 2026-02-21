Испытание было признано успешным

Космическое агентство США (NASA) провело вторую тестовую заправку топливом и начало обратный отсчёт до старта сверхтяжёлой ракеты-носителя SLS (Space Launch System). Таким образом, благодаря сокращению количества проблем, агентство ещё ближе приблизилось к запуску своей лунной миссии Artemis II. Об этом сообщает профильный ресурс Space24. Раннее уже состоялась аналогичная тестовая заправка с началом обратного отсчёта, однако операции были прерваны из-за утечки жидкого водорода из трубопроводов основной ступени ракеты.

Ракета-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion на стартовой площадке в космическом центре им. Кеннеди во Флориде. Фото: NASA / Ben Smegelsky

12 февраля NASA провело еще одну проверку для подтверждения правильности замены уплотнителей в трубопроводе, по которому подаётся топливо. Однако на этот раз проблема возникла с наземной системой поддержки, которая ограничила подачу жидкого водорода в бак. В последующие дни проводились работы по очистке трубопроводов и проверке наземного оборудования, включая замену фильтра, который, вероятно, и стал причиной неисправности. Проведённые технические мероприятия позволили NASA предпринять вторую попытку заправки и начать обратный отсчет 19 февраля.

Испытание было признано успешным, хотя тоже не обошлось без трудностей. На раннем этапе заправки ракеты была потеряна связь с центром управления запуском. Это вынудило инженеров переключиться на резервную линию связи. Впоследствии были выявлены проблемы в электронных системах одного из двигателей-ускорителей.

В целом, Космическое агентство не выявило каких-либо серьёзных проблем с жидким водородом. Однако, как отмечает Space24, проблемы с этим топливом возникали не только во время испытаний этого года, но и ещё во время беспилотной миссии Artemis I в 2022 году. В ближайшие дни инженеры NASА проведут дальнейшие работы по техническому обслуживанию ракеты, в частности, вспомогательных двигателей и участка, расположенного между баками с жидким водородом и жидким кислородом (так называемое межбаковое пространство).

К миссии Artemis II готовятся астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также Джереми Хансен, представляющий Канадское космическое агентство (CSA). 20 февраля экипаж уйдёт на 14-дневный предполётный карантин. В тот же день состоится пресс-конференция, в ходе которой будут оглашены выводы по результатам испытаний ракеты SLS. Возможно, что в ходе этого мероприятия будет названа и запланированная дата запуска миссии. Следующие стартовые окна – с 6 по 9 марта и 11 марта.