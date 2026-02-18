Сайт Конференция
crazycat21
SpaceX запустила систему осведомлённости о космической обстановке Stargaze
SpaceX будет предоставлять информацию от системы другим операторам спутников бесплатно.

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска объявила о запуске нового сервиса под названием Stargaze ("Звёздный взгляд"). Это инновационная система осведомленности о космической обстановке (SSA), разработанная для повышения безопасности спутниковых систем на околоземной орбите. Об этом сообщает профильный ресурс Space24.

Вид поверхности Земли со спутника системы Starlink. Фото: SpaceX

В SpaceX заявили, что Stargaze будет использовать данные, собранные с помощью радаров слежения, размещенных на спутниковой группировке Starlink. В настоящее время на орбите находится более 9000 таких аппаратов. Несмотря на то, что датчики изначально применялись для определения положения и ориентации спутников, SpaceX адаптировала их для обнаружения и других орбитальных объектов, находящихся неподалёку.

В общей сложности Stargaze использует информацию примерно от 30 тысяч датчиков, которые идентифицируют объекты на орбите в автономном режиме. Затем данные собираются и анализируются для создания точных (практически в режиме реального времени) прогнозов положения и скорости обнаруженных объектов. Компания SpaceX заявила, что будет предоставлять данные SSA другим операторам спутников бесплатно.

Space24 отмечает, что запуск сервиса Stargaze состоялся после нескольких "аварийный ситуаций" на орбитах за последние месяцы. Один из таких инцидентов произошёл в декабре 2025 года, когда китайский спутник неожиданно приблизился к одному из аппаратов сети Starlink, тем самым увеличив риск столкновения. После чего SpaceX приняла решение снизить орбиты своих спутников примерно до 480 километров, где плотность космических аппаратов ниже, а не неактивные объекты быстрее сходят с орбиты.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на такие инициативы, как Stargaze, государственные гражданские системы координации космического движения остаются крайне важными, а нейтральная инфраструктура, основанная на открытых стандартах, имеет решающее значение для совместимости, доверия и международного сотрудничества. Space24 отмечает, что запуск нового сервиса свидетельствует о том, что частные компании принимают всё большее участие в обеспечении орбитальной безопасности и управлении космическим движением.

Околоземная орбита, особенно низкая околоземная орбита (НОО) становится всё более "тесной". Помимо действующих спутников там находятся неактивные аппараты, а также различный космический мусор. Это увеличивает риск столкновений, которые могут привести к образованию дополнительных обломков, а также ставит под угрозу экипажи орбитальных станций.

Компания SpaceX, которая является оператором крупнейшей в мире спутниковой группировки, сталкивается с серьезной проблемой управления орбитальным движением. Масштабы системы Starlink делают эффективный мониторинг окружающей среды и быстрое реагирование на потенциальные угрозы столкновений крайне важными для безопасности полётов на НОО.

#новости #космос #илон маск #spacex #спутники #stargaze #strlink
Источник: space24.pl
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Алексей Кулаков
21:25
Вариант: остаться на старой версии либо перейти на альтернативные обновляемые клиенты, в которых осталась поддержка Win7 и Win8
Поддержка Firefox 115 ESR для Windows 7, 8 и 8.1 полностью прекратится до конца февраля
swr5
21:18
Жрут себя пока только русофобы, либералоиды и навальнята. А страна живет, работает и развивается даже в таком внешнем прессинге, и все с Россией будет хорошо.
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
Роман Ефимочкин
21:13
Так на этом она и держалась. Тоже самое ,что и советский КООП.
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
Роман Ефимочкин
21:10
Максут Шадаев, вы очень посредственно понимаете ,что такое почта России !!! Это нужно вас и почту России учить работать !!! ИМХО.
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
wwwolfspb
20:58
опять дристак
7 лучших материнских плат AM4 и LGA 1700 для оптимальных игровых сборок на ОЗУ DDR4 в 2026 году
lighteon
20:49
Если Intel'овский SMT до сих пор в воздухе болтается за исключением тех сценариев, когда процессора уже не хватает, то что будет с AMD'шным аналогом, который на рынке гораздо меньше по времени в индус...
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
Антон Филимонов
20:46
Согласен. Можно было как суперкрупному игроку договориться. Но как же товары не пи..ть на таможне да и нех..я не делать? Китайцы и слили Почту РФ как ненадежного доставщика. А про стаховку вообще смеш...
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
Антон Филимонов
20:42
Идиоты. Не знают что делать с убыточным активом и хотя выехать не на повышении эффективности, а на снижении качества. Почему если Озон может привезти за 3 днея с МСк, я должен ждать почту неджелю. А м...
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
Антон Филимонов
20:38
Вот только одна проблема- где с АМД тест? У АМДЖ логические ядра значительно сильнее лицензированных Ителовских
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
Cowboy Huggies
20:18
Там ты будешь бабки зарабатывать на мытье сортиров.
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
