SpaceX будет предоставлять информацию от системы другим операторам спутников бесплатно.

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска объявила о запуске нового сервиса под названием Stargaze ("Звёздный взгляд"). Это инновационная система осведомленности о космической обстановке (SSA), разработанная для повышения безопасности спутниковых систем на околоземной орбите. Об этом сообщает профильный ресурс Space24.

Вид поверхности Земли со спутника системы Starlink. Фото: SpaceX

В SpaceX заявили, что Stargaze будет использовать данные, собранные с помощью радаров слежения, размещенных на спутниковой группировке Starlink. В настоящее время на орбите находится более 9000 таких аппаратов. Несмотря на то, что датчики изначально применялись для определения положения и ориентации спутников, SpaceX адаптировала их для обнаружения и других орбитальных объектов, находящихся неподалёку.

В общей сложности Stargaze использует информацию примерно от 30 тысяч датчиков, которые идентифицируют объекты на орбите в автономном режиме. Затем данные собираются и анализируются для создания точных (практически в режиме реального времени) прогнозов положения и скорости обнаруженных объектов. Компания SpaceX заявила, что будет предоставлять данные SSA другим операторам спутников бесплатно.

Space24 отмечает, что запуск сервиса Stargaze состоялся после нескольких "аварийный ситуаций" на орбитах за последние месяцы. Один из таких инцидентов произошёл в декабре 2025 года, когда китайский спутник неожиданно приблизился к одному из аппаратов сети Starlink, тем самым увеличив риск столкновения. После чего SpaceX приняла решение снизить орбиты своих спутников примерно до 480 километров, где плотность космических аппаратов ниже, а не неактивные объекты быстрее сходят с орбиты.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на такие инициативы, как Stargaze, государственные гражданские системы координации космического движения остаются крайне важными, а нейтральная инфраструктура, основанная на открытых стандартах, имеет решающее значение для совместимости, доверия и международного сотрудничества. Space24 отмечает, что запуск нового сервиса свидетельствует о том, что частные компании принимают всё большее участие в обеспечении орбитальной безопасности и управлении космическим движением.

Околоземная орбита, особенно низкая околоземная орбита (НОО) становится всё более "тесной". Помимо действующих спутников там находятся неактивные аппараты, а также различный космический мусор. Это увеличивает риск столкновений, которые могут привести к образованию дополнительных обломков, а также ставит под угрозу экипажи орбитальных станций.

Компания SpaceX, которая является оператором крупнейшей в мире спутниковой группировки, сталкивается с серьезной проблемой управления орбитальным движением. Масштабы системы Starlink делают эффективный мониторинг окружающей среды и быстрое реагирование на потенциальные угрозы столкновений крайне важными для безопасности полётов на НОО.