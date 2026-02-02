Предполагается, что корабль может быть использован для операций раннего радиолокационного предупреждения в море

Спутниковые снимки китайского авианосца "Фуцзянь" ВМФ НОАК, сделанные во время учений, позволили получить новые данные о типах самолётов в составе его авиакрыла, и определить приоритетность тех или иных задач этого корабля. Соответствующую информацию приводит профильный ресурс Military Watch Magazine (MWM).

Авианосец "Фуцзянь". Фото: НОАК

Может быть интересно

"Фуцзянь" был принят в состав китайского флота 5 ноября 2025 года. В настоящее время корабль базируется в военном порту Санья на острове Хайнань. Такое размещение является оптимальным для операций в Южно-Китайском море. Отмечено, что ввод "Фуцзяня" в строй стал важной вехой в модернизации авианосного флота ВМФ НОАК, поскольку ни один из авианосцев в мире, за исключением американских, не обладает сопоставимым боевым потенциалом. Наличие трёх отдельных полос для одновременного взлёта, электромагнитной катапультной системы и передового авиакрыла делает этот корабль серьёзным кандидатом на звание самого боеспособного авианосца в мире.

На снимке, сделанном из космоса видно, что полётной палубе "Фуцзяня" находятся восемь самолётов: два истребителя дальнего действия J-15, три самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) KJ-600 и три истребителя пятого поколения J-35. KJ-600 – это один из двух существующих в мире палубных самолётов ДРЛО, наряду с американским E-2 Hawkeye, а J-35 – единственный в мире истребитель своего поколения, базирующийся на авианосце с электромагнитной катапультой.

MWM отмечает, что доля KJ-600 на палубе "Фуцзяня" была необычно высокой по сравнению с самолётами других типов. Это может указывать на отработку операций, направленных на максимальное повышение ситуационной осведомлённости, возможно, в сочетании с уникальными возможностями истребителя J-35. Также весьма вероятно, что зафиксированные два истребителя J-15 вовсе не являются таковыми. Не исключено, что это самолёты радиоэлектронной борьбы J-15D, которые могут максимально повысить выживаемость истребителей, летящих рядом.

Авианосец "Фуцзянь" ВМФ НОАК во время учений. Фото: соцсети

Последний спутниковый снимок "Фуцзяня" был сделан во время тренировочных полётов в Бохайском заливе в Тяньцзине, восточная провинция Хэбэй, недалеко от Пекина. MWM отмечает, что самолёты KJ-600, J-15D и J-35 обеспечивают авиационному крылу "Фуцзяня" особенно заметные преимущества и гораздо больший боевой потенциал, чем авиакрылья флотов других стран, кроме Штатов. Однако даже суперавианосцы ВМС США не имеют полностью сопоставимых боевых самолётов.

Дальность полета, размер радара, боевая нагрузка и лётные характеристики J-35 значительно превосходят аналогичные характеристики конкурирующего F-35C, в то время как J-15D имеет гораздо большую дальность полёта и может нести более крупный комплекс датчиков и больше вооружения, чем его единственный зарубежный конкурент – американский EA-18G Growler ВМС США. А крупногабаритный, мощный по радар KJ-600 и передовые каналы передачи данных позволяют использовать авианосец "Фуцзянь" для операций раннего воздушного предупреждения в море. Потенциально в оборонительных целях, тем самым дополняя наземные системы дальнего обнаружения и обеспечивая раннее предупреждение о приближающихся самолётах или ракетах противника.