Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Эстония приступила к строительству пяти первых бункеров «Балтийской линии обороны» на границе с РФ
Всего планируется создать до 600 таких укреплений.

Эстония начала подготовительные работы для установки пяти первых бункеров на юго-востоке страны, которые должны войти в состав так называемой "Балтийской линии обороны". Об этом сообщают СМИ прибалтийской республики. 

© Photo : Estonian Centre for Defence Investments

Учитывая неприкрытую антироссийскую риторику политиков из Таллинна, становится ясным против кого это линия обороны создаётся. Эстонские политические деятели постоянно твердят о якобы возможной "агрессии" со стороны России в отношении одной или нескольких стран НАТО в ближайшие годы. Хотя официальная Москва неоднократно заявляла, Россия ни на кого нападать не собирается в виду отсутствия причин: геополитических, военных или экономических.

Согласно данным эстонских СМИ в ближайшие месяцы будет возведено ещё 23 бункера.  А всего к концу 2027 году власти Эстонии планирую построить до 600 аналогичных укреплений в северо-восточной и юго-восточной частях страны.

"Радостно признавать, что в дополнение к уже имеющимся заграждениям у нас есть новое ощутимое дополнение для целостной Балтийской оборонительной зоны в виде бункеров", – заявила руководитель отдела инфраструктуры Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Кади-Кай Колло, по словам которой на первом этапе будет установлено 28 бункеров.

По её словам, затем организация приступит к закупке и установке ещё 600 бункеров, работу над которыми планируется завершить не позднее 2027 года.

Как заявил подполковник Айнар Афанасьев, инспектор инженерных войск Главного штаба Сил обороны Эстонии, тщательный выбор мест для размещения бункеров и рвов был крайне важен, поскольку они должны соответствовать оборонительным планам и особенностям местности. Со слов эстонского военного, эти решения должны быть тщательно продуманы и согласованы с подразделениями. 

По словам Афанасьева, возводимые бункеры предназначены для защиты личного состава эстонской армии от прямых попаданий снарядов калибра 152 миллиметра. Именно этот калибр имеют большинство артиллерийских орудий армии РФ. 

Кроме того, в ближайшее время власти Эстонии планируют начать сооружение противотанкового рва длиной 3,4 километра. Всего планируется выкопать около 40 километров противотанковых рвов.

Согласно заявленным планам, "Балтийская линия обороны" должна быть готова не позднее 2027 года.

В общем, учитывая приведённую информацию, ничего нового. Официальный Таллинн по-прежнему в своём репертуаре. Чем больше антироссийской риторики, тем больше денег, возможно, выделят старшие "товарищи" по западному военному блоку. Однако возникают вопросы, а если Россия не "нападёт" [чего по определению не случится, прим.]? Что будут власти Эстонии делать с построенными бункерами? Вероятно, хранить в них картошку.

#новости #армия #военные новости #эстония #прибалтика #защита #бункеры #укрепления
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi выпустила глобальное обновление HyperOS 3 для Xiaomi 15 Ultra
+
Поддельный торрент фильма «Битва за битвой» принёс троян в субтитрах
8
Создатель Linux Линус Торвальдс раскритиковал рост числа модулей безопасности ядра
3
Российский Ту-214 совершил первый полёт с аэродрома Казанского авиационного завода
+
Samsung представила технологию производства DRAM по техпроцессу ниже 10 нм
2
Геология Гренландии переписывает прогнозы подъема уровня моря
+
Ученые выяснили, каким образом вода полностью не испарилась на ранней Земле
+
ВМС Швеции заявили о присутствии вооружённой охраны на танкерах с российской нефтью
1
Intel Core Ultra 7 365 отстает от AMD Ryzen AI 9 465 до 24 процентов
+
Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США нефть и объявил блокаду судоходства
7
Bloomberg: Турция обсуждает возвращение России систем С-400
6
Mercedes представил роскошный концепт Unimog с 7,7-литровым шестицилиндровым двигателем
1
Эльдар Муртазин: времена недорогой электроники в России остались в прошлом
5
В мессенджере MAX зарегистрировались 75 млн пользователей
12
США установили полный запрет на въезд граждан 17 стран
1
Запад отказался от идеи быстрого краха экономики России
3
В России сертифицирован кроссовер Volga K50 — по характеристикам это клон Geely Monjaro
+
Politico: Политическая карта Европы изменится до неузнаваемости к 2028 году
+
Bloomberg: Российская нефть упала в стоимости до $40 за баррель
+
Депутат Журавлев назвал недружественным переход Казахстана на стандарты НАТО в производстве оружия
6

Популярные статьи

Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
42
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
25
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
42
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
8
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
15
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
5
Итоги авто и мотоспорта сезона 2025 года
+
Что произошло с консолями PlayStation, Xbox и Nintendo в 2025 году
+
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
+
Gift Fest – «залипательная» игра Telegram Wallet с бесплатной раздачей и схожая с Notcoin и Catizen
+

Сейчас обсуждают

apprenticebase
20:45
Заголовок этому и не противоречит.
Первая российская гигафабрика аккумуляторов была запущена «Росатомом» в Калининграде
shuler37
20:43
Версия последнего драйвера 591.59
Nvidia выпустила новый драйвер Game Ready версии 591.55, исправляющий ряд проблем в актуальных играх
slikts
20:39
А шапочки из фольги будут выдавать?
Эстония приступила к строительству пяти первых бункеров «Балтийской линии обороны» на границе с РФ
Сергей Анатолич
20:34
Балтийской линии обороны? Это как Линия Мажино у франции? Если историю учили, то знать должны, что эти линии не работают ещё с 1939 года. А так это тупое отмывание денег, как Стена ецинюка.
Эстония приступила к строительству пяти первых бункеров «Балтийской линии обороны» на границе с РФ
TheEd
20:11
Уже бежим.
TheGamer предупреждает своих читателей: цены на видеокарты резко взлетят в 2026 году
Михаил Сидоров
19:28
Такой лучший фильм, что я даже забыл уже про что он, хотя кажется вот недавно смотрел.
Поддельный торрент фильма «Битва за битвой» принёс троян в субтитрах
Алексей
19:23
Так 99% таксистов щас самозанятые, лол.
Самозанятым таксистам разрешили работать на иномарках до 2033 года
Саша Смирнов
19:09
Дошли до того, о чем Бог нас учил давно в Библии! Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом!
Popular Mechanics: Наш мозг может учиться на событиях, которых в реальности никогда не было
K0nst4nt1n
19:07
Насколько я помню Энергия в Ельце первая стала делать полностью отечественные литиевые аккумы (литий ионные 21700 у меня стоят в двух самокатных батареях, lifepo пока только планировал купить), так чт...
Первая российская гигафабрика аккумуляторов была запущена «Росатомом» в Калининграде
Dentarg
19:02
Самосбывающееся предсказание в попытках разогнать ажиотаж.
TheGamer предупреждает своих читателей: цены на видеокарты резко взлетят в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter