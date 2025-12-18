Всего планируется создать до 600 таких укреплений.

Эстония начала подготовительные работы для установки пяти первых бункеров на юго-востоке страны, которые должны войти в состав так называемой "Балтийской линии обороны". Об этом сообщают СМИ прибалтийской республики.

© Photo : Estonian Centre for Defence Investments

Учитывая неприкрытую антироссийскую риторику политиков из Таллинна, становится ясным против кого это линия обороны создаётся. Эстонские политические деятели постоянно твердят о якобы возможной "агрессии" со стороны России в отношении одной или нескольких стран НАТО в ближайшие годы. Хотя официальная Москва неоднократно заявляла, Россия ни на кого нападать не собирается в виду отсутствия причин: геополитических, военных или экономических.

Согласно данным эстонских СМИ в ближайшие месяцы будет возведено ещё 23 бункера. А всего к концу 2027 году власти Эстонии планирую построить до 600 аналогичных укреплений в северо-восточной и юго-восточной частях страны.

"Радостно признавать, что в дополнение к уже имеющимся заграждениям у нас есть новое ощутимое дополнение для целостной Балтийской оборонительной зоны в виде бункеров", – заявила руководитель отдела инфраструктуры Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Кади-Кай Колло, по словам которой на первом этапе будет установлено 28 бункеров.

По её словам, затем организация приступит к закупке и установке ещё 600 бункеров, работу над которыми планируется завершить не позднее 2027 года.

Как заявил подполковник Айнар Афанасьев, инспектор инженерных войск Главного штаба Сил обороны Эстонии, тщательный выбор мест для размещения бункеров и рвов был крайне важен, поскольку они должны соответствовать оборонительным планам и особенностям местности. Со слов эстонского военного, эти решения должны быть тщательно продуманы и согласованы с подразделениями.

По словам Афанасьева, возводимые бункеры предназначены для защиты личного состава эстонской армии от прямых попаданий снарядов калибра 152 миллиметра. Именно этот калибр имеют большинство артиллерийских орудий армии РФ.

Кроме того, в ближайшее время власти Эстонии планируют начать сооружение противотанкового рва длиной 3,4 километра. Всего планируется выкопать около 40 километров противотанковых рвов.

Согласно заявленным планам, "Балтийская линия обороны" должна быть готова не позднее 2027 года.

В общем, учитывая приведённую информацию, ничего нового. Официальный Таллинн по-прежнему в своём репертуаре. Чем больше антироссийской риторики, тем больше денег, возможно, выделят старшие "товарищи" по западному военному блоку. Однако возникают вопросы, а если Россия не "нападёт" [чего по определению не случится, прим.]? Что будут власти Эстонии делать с построенными бункерами? Вероятно, хранить в них картошку.