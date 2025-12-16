Евросоюз и Киев до сих пор не отказались от навязчивой идеи "заставить" Россию платить компенсации после мирного урегулирования.

Лидеры европейских стран, в том числе президент Украины Владимир Зеленский прибыли в Гаагу для формирования Международной комиссии по претензиям, которая должна помочь Киеву получить компенсации в размере сотен миллиардов долларов за "ущерб", якобы нанесённый в результате атак со стороны России. Об этом сообщает Reuters.

Фото: PAP/EPA/ PATRICK SEEGER

Агентство отмечает, что десятки высокопоставленных политических деятелей, включая главу всей европейской дипломатии Каю Каллас, принимали участие в однодневной конференции, организованной совместно Нидерландами и Советом Европы, крупнейшей правозащитной организацией континента, в состав которого входят 46 стран.

Отмечено, что встреча европейских лидеров совпала с организованной Соединёнными Штатами дипломатической кампанией, направленной на мирное урегулирование украинского кризиса.

Согласно данным Reuters, глава МИД Нидерландов Давид ван Веел подчеркнул "важность" выплаты компенсаций украинской стороне.

"Без привлечения к ответственности конфликт не может быть полностью урегулирован. И частью этой ответственности является также выплата компенсаций за причиненный ущерб. Поэтому я считаю, что сегодня мы делаем большой шаг вперед, создавая комиссию по рассмотрению претензий и подписывая соответствующий договор", – сказал чиновник журналистам.

Каким образом будут "выплачиваться" компенсации, насчитанные новой комиссией, штаб-квартира которой расположена в Нидерландах, пока ещё предстоит проработать. Однако на начальном этапе рассматривался вопрос об использовании замороженных активов РФ с дополнительным привлечением финансирования за счёт взносов стран-членов Евросоюза.

"Цель состоит в том, чтобы получить подтвержденные претензии, которые в конечном итоге будут оплачены Россией. Оплата действительно должна быть произведена Россией, эта комиссия не дает никаких гарантий относительно размера ущерба", – заявил глава минфина Нидерландов.

По данным Reuters, двухлетний Реестр ущерба, якобы нанесённого Россией, уже содержит около 80000 претензий от частных лиц, организаций и государственных органов Украины.

Как заявил президент Украины Зеленский, именно здесь начинается "настоящий путь к миру", подразумевая возможность получения компенсаций со стороны России. По версии Зеленского, недостаточно "заставить" Россию пойти на сделку. Необходимо "заставить" Россию признавать существующие в мире правила. При этом сам Зеленский не конкретизировал, что это за "правила" и кто их установил. Вероятно пока ещё глава Украины подразумевал политику США, в которой весь мир основан на "правилах", установленных сами Вашингтоном. Однако Зеленский отказывается признавать, и подсказать ему тоже некому, что эти самые "правила" больше не работают, поскольку мир очень давно перестал быть однополярным.

Согласно данным Ruters, более 50 государств и ЕС разработали конвенцию Совета Европы о создании комиссии, которая вступит в силу после ратификации 25 подписавшими ее сторонами при условии обеспечения достаточных средств для финансирования ее деятельности. По словам источника, знакомого с ходом обсуждений, более 35 стран уже выразили поддержку комиссии и, как ожидается, подпишут конвенцию на встрече во вторник. Комиссия – вторая часть международного механизма компенсации для Украины – будет рассматривать, оценивать и принимать решения по заявлениям, поданным в Реестр ущерба для Украины, созданный Советом Европы в 2023 году, а также определять размер компенсаций в каждом конкретном случае. В данном случае очень интересно, каким образом "более 50 государств" могут иметь отношение к внешней политике Европы? [прим.].

По информации агентства, Всемирный банк оценил стоимость восстановления Украины в 524 миллиарда долларов в течение ближайшего десятилетия. И эта цифра актуальна только на декабрь 2024 года.