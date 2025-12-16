Сайт Конференция
Блоги
crazycat21
Европа создаст международную комиссию для оценки «ущерба», нанесённого Украине в ходе конфликта
Евросоюз и Киев до сих пор не отказались от навязчивой идеи "заставить" Россию платить компенсации после мирного урегулирования.

Лидеры европейских стран, в том числе президент Украины Владимир Зеленский прибыли в Гаагу для формирования Международной комиссии по претензиям, которая должна помочь Киеву получить компенсации в размере сотен миллиардов долларов за "ущерб", якобы нанесённый в результате атак со стороны России. Об этом сообщает Reuters.

Фото: PAP/EPA/ PATRICK SEEGER

Агентство отмечает, что десятки высокопоставленных политических деятелей, включая главу всей европейской дипломатии Каю Каллас, принимали участие в однодневной конференции, организованной совместно Нидерландами и Советом Европы, крупнейшей правозащитной организацией континента, в состав которого входят 46 стран.

Отмечено, что встреча европейских лидеров совпала с организованной Соединёнными Штатами дипломатической кампанией, направленной на мирное урегулирование украинского кризиса.

Согласно данным Reuters, глава МИД Нидерландов Давид ван Веел подчеркнул "важность" выплаты компенсаций украинской стороне.

"Без привлечения к ответственности конфликт не может быть полностью урегулирован. И частью этой ответственности является также выплата компенсаций за причиненный ущерб. Поэтому я считаю, что сегодня мы делаем большой шаг вперед, создавая комиссию по рассмотрению претензий и подписывая соответствующий договор", – сказал чиновник журналистам.

Каким образом будут "выплачиваться" компенсации, насчитанные новой комиссией, штаб-квартира которой расположена в Нидерландах, пока ещё предстоит проработать. Однако на начальном этапе рассматривался вопрос об использовании замороженных активов РФ с дополнительным привлечением финансирования за счёт взносов стран-членов Евросоюза.

"Цель состоит в том, чтобы получить подтвержденные претензии, которые в конечном итоге будут оплачены Россией. Оплата действительно должна быть произведена Россией, эта комиссия не дает никаких гарантий относительно размера ущерба", – заявил глава минфина Нидерландов.

По данным Reuters, двухлетний Реестр ущерба, якобы нанесённого Россией, уже содержит около 80000 претензий от частных лиц, организаций и государственных органов Украины.

Как заявил президент Украины Зеленский, именно здесь начинается "настоящий путь к миру", подразумевая возможность получения компенсаций со стороны России. По версии Зеленского, недостаточно "заставить" Россию пойти на сделку. Необходимо "заставить" Россию признавать существующие в мире правила. При этом сам Зеленский не конкретизировал, что это за "правила" и кто их установил. Вероятно пока ещё глава Украины подразумевал политику США, в которой весь мир основан на "правилах", установленных сами Вашингтоном. Однако Зеленский отказывается признавать, и подсказать ему тоже некому, что эти самые "правила" больше не работают, поскольку мир очень давно перестал быть однополярным.

Согласно данным Ruters, более 50 государств и ЕС разработали конвенцию Совета Европы о создании комиссии, которая вступит в силу после ратификации 25 подписавшими ее сторонами при условии обеспечения достаточных средств для финансирования ее деятельности. По словам источника, знакомого с ходом обсуждений, более 35 стран уже выразили поддержку комиссии и, как ожидается, подпишут конвенцию на встрече во вторник. Комиссия – вторая часть международного механизма компенсации для Украины – будет рассматривать, оценивать и принимать решения по заявлениям, поданным в Реестр ущерба для Украины, созданный Советом Европы в 2023 году, а также определять размер компенсаций в каждом конкретном случае. В данном случае очень интересно, каким образом  "более 50 государств" могут иметь отношение к внешней политике Европы? [прим.].

По информации агентства, Всемирный банк оценил стоимость восстановления Украины в 524 миллиарда долларов в течение ближайшего десятилетия. И эта цифра актуальна только на декабрь 2024 года.

#новости #политика #евросоюз #европа #евросовет #компенсации
Сейчас обсуждают

sammievanhalen
19:28
Я уже писал, что да. Сразу после выхода 10-ки.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
19:28
Да? А суммарная дельта рейтинга наших с Вами комментариев говорит об обратном.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Миша Анисимов
19:27
Ты себе Linux установил ?
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
19:26
Видимо вы не на тот сайт зашли. Пытаетесь всех вокруг обосрать, но уже понятно, что вам здесь не рады.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Одмэн
18:52
Ещё одна истеричка из палаты №6
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
slikts
18:28
А чем ещё им "заниматься". Экономика на подъёме, предприятия работают, десятки тысяч (у вехушки) ежемесячно зарплата... Оттуда только ногами вперёд...
Европа создаст международную комиссию для оценки «ущерба», нанесённого Украине в ходе конфликта
Parlous
18:23
на линуксе они сидят, с кривым дизайном закошенным под windows 95 и думают что они гении
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Parlous
18:20
Полностью согласен. Вероятно, это из-за того что нет специалистов. Есть только хамы и некомпетентные компьютерщики, которые себя мнят гениальными специалистами. А на деле ни в чём не разбираются, могу...
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Родион Вестов
18:20
Русские, американскую историю знают лучше американцев.
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
Миша Анисимов
18:19
Иди через Linux устанавливай все через командную строку. дибилко.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
