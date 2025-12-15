Китай имеет в своём распоряжении гиперзвуковые противокорабельные ракеты, а средства РЭБ НОАК на поколение превосходят американские. Поэтому даже авианосцы не помогут.

В просочившемся в прессу докладе об оценке военных действий США, известном как Overmatch Brief, сделан вывод о том, что флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) может потопить новые супер-авианосцы класса "Джеральд Форд" ВМС США в потенциальном конфликте из-за Тайваня. Об этом сообщает популярный на Западе профильный ресурс Military Watch Magazine (MWM).

Атомный авианосец "Джеральд Форд" (USS Gerald Ford) ВМС США. Фото: Alyssa Joy/US Navy/Getty Images

Как пишет издание, многочисленные симуляции [моделирование, прим.] продемонстрировали, что Вооружённые силы Китая могут уничтожить или повредить новейшие авианосцы различными способами. И сделать это они смогут до того, как американская авиация хоть как-то сможет повлиять на ход боевых действий. Моделирование показало, что НОАК может ослабить оборону авианосных ударных групп ещё на начальной стадии боя, дополнив свои мощные ракетные залпы эффективными кибероперациями и противоспутниковыми атаками.

Атаки на спутники наблюдения и навигации, имеющие первоочередное значение для способности Вооруженных сил США осуществлять целеуказание, планирование и управление боевыми действиями, сыграли ключевую роль. После этого последовательные волны множества противокорабельных ракет смогли с легкостью преодолеть многоуровневые системы обороны американских авианосных групп.

В ходе моделирования было продемонстрировано, что китайские удары часто и регулярно нейтрализовали рассматриваемый авианосец класса "Джеральд Форд" (USS Gerald Ford). При этом для нанесения массированных комбинированных ударов Китай использовал баллистические противокорабельные ракеты большой дальности, крылатые ракеты, гиперзвуковые планирующие боевые блоки, а также средства радиоэлектронного подавления.

В докладе подчеркивается быстрорастущий потенциал Народно-освободительной армии Китая в борьбе с надводными кораблями. Это баллистические противокорабельные ракеты средней и промежуточной дальности DF-21D и DF-26, а также все более совершенный флот бомбардировщиков, оснащённый баллистическими и крылатыми противокорабельными ракетами.

Согласно данным MWM, утечка результатов моделирования произошла на фоне растущей обеспокоенности относительно живучести американских авианосцев и совпала с беспрецедентной "наступательной" операцией американских спецподразделений в Индийском океане "по захвату и уничтожению" китайских грузов. Эта операция привела к эскалации напряжённости между Пекином и Вашингтоном.

Издание сообщает, что моделирование, проведённое Китаем, показало способность его сил нейтрализовывать крупные корабельные группировки ВМС США в водах Юго-Восточной Азии. В частности, в ходе симуляционного боя в феврале текущего года было продемонстрировано, что один китайский эсминец класса Type 055 при поддержке двух беспилотных ракетных кораблей может победить сразу восемь эсминцев класса Arleigh Burke ВМС США. Такие корабли традиционно применяются для защиты американских авианосцев. Недавняя интеграция гиперзвуковых противокорабельных баллистических ракет YJ-21 в комплексы вооружения китайских эсминцев обеспечила им явное преимущество в любых подобных потенциальных столкновениях.

В июле 2024 года , по сообщениям многочисленных источников на Филиппинах и в США, ВМС США и флот НОАК вели интенсивные "бои" в области радиоэлектронной борьбы. Происходило это в Южно-Китайском море к северу о Филиппин. Это радиоэлектронное противостояние продолжалось целых двенадцать часов. Американские военные корабли "столкнулись с беспрецедентным кризисом – экраны были заполнены помехами, а сигналы GPS полностью пропали".

В результате американское командование было вынуждено отвести свой флот из-за серьезных сбоев в связи и навигации. Согласно оценкам, средства РЭБ ВМС США отстают по своим возможностям от китайских на целое поколение, что стало причиной критики в Америке. Это ещё одно свидетельство всё более явного преимущества флота Китая. Учитывая приведённую информацию, Пентагон косвенно признал, Штаты могут проиграть Китаю возможное сражение за Тайвань.