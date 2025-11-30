При этом американский лидер не стал вдаваться в подробности.

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) 29 ноября заявил, что воздушное пространство и Венесуэлы и прилегающих районов следует считать "полностью закрытым". Заявление является очередным этапом эскалации противостояния американского лидера и президента Боливирианской республики Николоса Мадуро. Об этом сообщает Defense Post.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

"Всем авиакомпаниям, пилотам, торговцам запрещёнными веществами [цитата отредактирована, прим.] и торговцам людьми, — написал Трамп в своей социальной сети Truth, – пожалуйста, учтите, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг неё должно быть закрыто полностью.

При этом издание отмечает, что президент США не стал вдаваться в подробности.

По данным Defense Post, администрация Трампа усиливает давление на Венесуэлу, разместив в Карибском море крупную военную группировку, в том числе крупнейший в мире авианосец.

В Вашингтоне заявляют, что целью предпринимаемых действий является обуздание торговли запрещёнными веществами, однако в Каракасе говорят о том, что действия США направлены на смену действующих властей Венесуэлы.

По данным Defense Post, с начала сентября вооружённые силы США нанесли более двух десятков ударов по "предполагаемым" венесуэльским судам, которые подозревались в транспортировке запрещённых веществ в Штаты. Но Вашингтону ещё предстоит обнародовать доказательства того, что его действия были правомерными и представляли угрозу для США. Многие эксперты считают, что действия американских властей являются равноценными внесудебным расправам.

Ещё больше повышая ставки, Трамп в начале недели предупредил, что действия по пресечению незаконного перемещения запрещённых веществ "по суше" начнутся "очень скоро".

Согласно данным мониторинговых ресурсов, в последние дни зафиксирована повышенная активность американских боевых самолётов всего в нескольких десятках километров от побережья Венесуэлы.

Доминиканская Республика, соседняя с Венесуэлой страна, на прошедшей неделе предоставила Соединенным Штатам разрешение использовать объекты аэропорта в рамках развертывания своих воинских подразделений, а островное государство Тринидад и Тобаго, расположенное всего в нескольких километрах от Венесуэлы, недавно принимало учения Корпуса морской пехоты США.

Defense Post отмечает, что эскалация напряжённости привела к серьёзным нарушениям авиасообщения с Венесуэлой. На прошлой неделе авиационные власти США призвали гражданские самолёты, работающие в воздушном пространстве Венесуэлы, "проявлять осторожность в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и возросшей военной активностью в Венесуэле и вокруг неё". В результате шесть авиакомпаний, на долю которых приходится большая часть полётов в страны Латинской Америки, приостановили полёты в Венесуэлу.

Такой шаг Вашингтона вызвал гнев Каракаса и побудил последнего запретить деятельность ряда компаний.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что действия администрации Трампа направлены на его свержение. Defense Post пишет, что Мадуро отреагировал "вызывающе", организовав военные учения и митинги, которые призваны продемонстрировать народную поддержку.

В пятницу, 28 ноября, газета американская газета New York Times сообщила, что Трамп и Мадуро на прошлой неделе разговаривали по телефону и обсудили возможную встречу в США. Сообщение о телефонном разговоре двух глав государств появилось на следующий день после того, как лидер США заявил, что усилия по пресечению поставок запрещённых веществ из Венесуэлы "по суше" [цитата по Defense Post, прим.] неизбежны , что ещё больше обострило напряженность в отношениях с Каракасом.