crazycat21
Rheinmetall планирует увеличить продажи в пять раз к 2030 году за счёт возросшего спроса
Еще одно доказательство того, кому выгоден нынешний конфликт

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall, прибыль которого резко возросла на фоне восстановившегося в Европе интереса к обороне, намерен увеличить продажи своей продукции в пять раз к началу следующего десятилетия. Об этом сообщает Reuters. В ходе презентации на "Дне рынков капитала" компания прогнозировала объем продаж в размере около 50 миллиардов евро, что в пять раз превышает выручку за 2024 год, составившую 9,8 миллиарда евро.

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen

Согласно заявлению Rheinmetall, к 2030 году основная часть продаж придётся на подразделение вооружения и боеприпасов, чему будут способствовать высокие требования НАТО к военным запасам и недостаточное предложение на рынке. Кроме того, высокая доля продаж достанется сегменту транспортных систем. При этом основным покупателем будет выступать Германия.

Rheinmetall также объявила о своей новой структуре 2026 года, в которой появится новый военно-морской сегмент, который, имеет потенциал продаж в 5 миллиардов евро к 2030 году. Кроме того, будет ликвидировано убыточное подразделение гражданских энергетических систем. Его продажа планируется к первой половине следующего года.

Компания Rheinmetall, которая заявила о планах роста за счет слияний и поглощений в ближайшие годы, недавно объявила о поглощении подразделения военных кораблей фирмы Luerssen Group. Армин Паппергер, генеральный директор оборонного гиганта, в своей презентации заявил о том, что новое военно-морское подразделение в составе Rheinmetall начнёт работу уже в январе 2026 года.

Другими новыми подразделениями концерна будут направление противовоздушной обороны, что свидетельствует о повышенном внимании к проблеме беспилотников, а также направление цифровых технологий.

"Атаки с использованием беспилотников, которые мы наблюдаем, – это движущая сила нашего бизнеса. А разрыв в возможностях между всеми странами Европы огромен, поэтому у нас огромный бизнес", – заявил Паппергер.

Компания, оценивающая расходы на защиту почти 2000 важнейших объектов инфраструктуры Германии в 81 миллиард евро, прогнозирует потенциальный объем продаж систем ПВО к 2030 году в 3-4 миллиарда евро.

#новости #оружие #военные новости #беспилотники #пво #rheinmetall
