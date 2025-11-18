Сайт Конференция
crazycat21
Бельгия закупит оборонительные беспилотники-камикадзе для защиты воздушного пространства
Дроны будут поставлены в ближайшее время

Министерство обороны Бельгии заявило, что страна закупит оборонительные беспилотники-камикадзе у латвийской компании после серии вторжений дронов, в результате которых была нарушена работа аэропортов, военных баз и атомной электростанции. Об этом сообщает Reuters.

Табличка «Зона, запрещенная для дронов» в международном аэропорту Брюсселя в Завентеме, Бельгия, 6 ноября 2025 г. Фото: Reuters

Бельгийские официальные лица заявили, что присутствие неопознанных дронов в воздушном пространстве страны якобы является «явным признаком российского вмешательства». При этом они признают отсутствие каких-либо доказательств такому утверждению. В свою очередь, Россия отрицает свою причастность к инцидентам.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что в ходе визита в Ригу он подписал соглашение с латвийской компанией Origin Robotics о закупке её автономных беспилотных летательных аппаратов Blaze («Пламя»), которые могут использоваться для обнаружения и уничтожения дронов противника.

«Через пару недель у нас также появятся эти противодроны, которые укрепят наши возможности», – написал он в социальной сети, прикрепив свою фотографию с одним из дронов на предприятии компании.

Министерство обороны Бельгии добавило, что подписанная сделка является частью противодронового пакета стоимостью 50 миллионов евро. При этом не уточняется, какая часть этой суммы достанется Origin Robotics.

Франкен заявил, что в конечном итоге страна планирует инвестировать 500 миллионов евро в гораздо более масштабный пакет мер борьбы с беспилотниками, включающий современные радиолокационные системы и расширенные возможности по глушению. Он не уточнил, когда программа будет реализована.

На вопрос о прошлых «вторжениях» дронов, Франкен отметил, что Бельгия находится под пристальным наблюдением из-за замороженных активов России, которые находятся в депозитарии Euroclear.

#новости #армия #оружие #военные новости #дроны #пво #бельгия #замороженные активы #беспилотники-камикадзе #тео франкен
