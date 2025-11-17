По данным издания, ударный потенциал Ирана существенно возрос с момента летнего конфликта.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Министерство обороны Ирана продолжают предпринимать усилия по расширению и совершенствованию арсенала баллистических ракет, которые являются основным сдерживающим фактором против Израиля и стран западного военного блока. Об этом сообщает профильный ресурс Military Watch Magazine (MWM).

Иранские баллистические ракеты. Источник фото: militarywatchmagazine.com

Как пишет издание, ракетный арсенал Ирана превысил тот уровень, который наблюдался до бомбардировок Израилем и Соединёнными Штатами в июне текущего года. Целью атак западного блока были руководство страны, гражданские и ядерные объекты. Поддержку в конфликте оказывали Турция и ряд европейских стран. Однако ответные ракетные удары Ирана привели быстрому истощению противоракетной обороны Израиля и США. В результате, официальный Тель-Авив и его союзники согласились на прекращение огня 24 июня. При этом, как отмечает MWM, даже президент США Дональд Трамп был вынужден признать, что иранские баллистические ракеты "уничтожили множество зданий" на территории Израиля. По мнению экспертов издания, результативность ответных ударов усилили единое мнение в Иране о необходимости усиления арсенала баллистических ракет.

По данным издания, иранские официальные лица сообщили директору иранского проекта в Международной кризисной группе Али Ваезу, что "ракетные заводы работают 24 часа в сутки". В свою очередь, Ваез отметил, что Иран, в случае очередного нападения Израиля, сможет выпустить по территории противника 2000 ракет одновременно, а не 500, как это было в течение 12 дней.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи также отметил, что ракетный потенциал страны в настоящее время намного превосходит тот, что существовал во время 12-дневного военного конфликта. Министр обороны Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде заявил: Производство военной продукции Ирана улучшилось как по количеству, так и по качеству, по сравнению с периодом до 12-дневного конфликта, навязанного Израилем в июне.

MWM отмечает, что ответные удары Ирана вынудили армию США израсходовать более 150 ракет-перехватчиков системы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) менее чем за 12 дней. Это составило более 25% от всех американских запасов. В результате возникло опасение относительно способности армии США выдерживать непрерывные "бомбардировки" по всему миру, особенно со стороны таких противников, как Китай и КНДР, обладающих гораздо крупными арсеналами.