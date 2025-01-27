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crazycat21
Подводные лодки ВМС Германии смогут перехватывать вертолёты противника без всплытия
Зенитные ракеты управляются по оптоволоконному кабелю. Систему IDAS получат четыре запланированные к строительству субмарины типа 212CD.

Дизель-электрическая подводная лодка U-34 класса 212A ВМС Германии. Фото: бундесвер / commons.wikimedia.org

Немецкий судостроительный холдинг Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) и оборонная компания Diehl Defence, специализирующаяся на производстве боеприпасов и средств ПВО, разрабатывают интерактивную систему обороны и атаки (IDAS) для подводных лодок, которая позволит последним отслеживать воздушные угрозы и бороться с ними, оставаясь под водой. Об этом сообщает Eurasian Times.

В конце 2024 года Управление закупок Федерального министерства внутренних дел Германии подписало контракт на разработку системы управляемых ракет для активной самообороны подводных лодок. А 22 января текущего года холдинг TKMS объявил, что получил заказ от бундесвера на разработку передовой системы противовоздушной обороны IDAS – Interactive Defence and Attack System for Submarines.

В пресс-релизе TKMS отмечено, что обе компании объединяют свои знания в консорциуме IDAS для реализации данного проекта.

"Мы рады, что этот инновационный проект теперь может быть запущен. В Thyssenkrupp Marine Systems мы вносим вклад в совершенно новые возможности в области самообороны подводных лодок, одновременно укрепляя безопасность людей и материалов в сложных сценариях будущего развертывания", – сказал генеральный директор TKMS Оливер Буркхард.

Eurasian Times отмечает, что две немецкие компании сотрудничают в разработке системы IDAS уже около 20 лет. Diehl Defence отвечает за ракетную технологию, которая частично основана на выпускаемых фирмой зенитных ракетах IRIS-T, а TKMS отвечает за разработку бортовых систем бортовую систему и интеграцию контейнеров для пуска ракет в конструкцию подводной лодки.

В настоящее время подводные лодки используют перископы и другие датчики для обнаружения воздушных угроз. Но единственная возможность субмарины защититься от вертолётов и самолётов противолодочной авиации – это всплытие с последующей попыткой нейтрализовать угрозу с помощью ПЗРК. Однако в этом случае подводная лодка раскрывает своё местоположение, что делает её весьма уязвимой для последующих атак противником.

Новая система позволит подводным лодкам уничтожать воздушные угрозы, такие как вертолёты, вооружённые лёгкими противолодочными торпедами, без всплытия. Это будет настоящая революция в области самообороны субмарин, поскольку скрытность является основой всех подводных операций.

Однако фирма TKMS утверждает, что только одной скрытности больше недостаточно для предотвращения воздушных атак. ВМС по всему миру теперь используют вертолеты с гидролокаторами и авиационными торпедами. Винтокрылые машины способно быстро засечь и уничтожить лодку. Именно поэтому компания подчеркивает, что подводной лодке нужна собственная система ПВО для защиты о постоянно эволюционирующих воздушных угроз. В TKMS прямо говорят, что противолодочные вертолёты являются злейшими врагами подводных лодок. Если подлодка может легко уклониться от атаки фрегата и впоследствии провести атаку на него, то скорость и манёвренность вертолёта не оставляют времени на уклонение и спасение.

Согласно официальным данным, работа над системой ПВО для подводных лодок была начата ещё в 2000 году. Первый испытательный пуск был произведён в 2006 году. Первоначально было запланировано, что в 2014 году IDAS будет принята на вооружение, а затем установлена на имеющиеся подводные лодки ВМС Германии.

В конце 2024 года немецкий бундестаг (парламент) одобрил выделение финансирования в размере 5 миллиардов долларов на строительство четырёх субмарин типа 212CD для немецкого флота. Ещё 26 миллионов евро были добавлены к пакету для завершения разработки системы IDAS, которая будет установлена на эти лодки.

Концепция работы системы IDAS. Изображение: Thyssenkrupp Marine Systems

Согласно данным Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), основными особенностями системы ПВО являются пуск зенитной ракеты из торпедного аппарата и возможность управления ракетой на протяжении всего полёта. Как только лодка обнаруживает вертолёт противника при помощи гидролокатора, данные появляются на пульте оператора. После чего управляемая ракета выталкивается из торпедного аппарата [вероятно, при помощи сжатого воздуха, прим.]. После отхода ракеты от лодки на безопасное расстояние включается её двигатель. К этому времени уже можно изменить траекторию движения ракеты, чтобы поразить цель в заднюю или боковую проекции. Затем ракета выходит из воды, достигает маршевой высоты при помощи ускорителя и с раскрытыми крыльями, предназначенными для управления полётом.

После этого активируется система самонаведения боеприпаса. Ракета на максимальной скорости летит в предполагаемый район местонахождения цели.

"На протяжении всей миссии система передает графические изображения окружающей среды, воспринимаемые головкой самонаведения управляемой ракеты, и информацию о целях оператору на подводной лодке по оптоволокну. Это позволяет оператору вмешиваться в любое время, если это необходимо, и изменять или корректировать оперативное целеуказание или прерывать миссию в любой момент времени", – заявляет TKMS.

Цель поражается в результате подрыва осколочной боевой части ракеты. 

В противостоянии противолодочного вертолёта и подводной лодки управление зенитной ракетой по оптоволоконному кабелю играет решающее значение. После того как ракета преодолеет водную толщу и окажется в воздухе, IDAS продолжит отправлять информацию оператору, который затем может скорректировать параметры полета, подтвердить цель и управлять ракетой до финальной фазы полета ракеты. И никакие средства РЭБ зенитной ракете не страшны.

#новости #оружие #военные новости #ракеты #пво #флот #вертолеты #вмс германии #idas
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