One UI 6.1, скорее всего, дебютирует в серии Galaxy S24, которая будет представлена через два дня. Ожидается, что новая версия ПО для Galaxy принесет несколько новых функций, особенно в серию Galaxy S24. Тем не менее, многие функции, возможно, будут доступны и для существующих смартфонов и планшетов.

Теперь появилась информация о еще одной небольшой, но полезной функции настройки One UI 6.1, и она также может появиться на всех смартфонах, на которых будет доступна версия One UI 6.1.

По словам инсайдера Ice Universe, виджет часов на экране блокировки в One UI 6.1 будет совместим со шрифтами, которые можно загрузить из Galaxy Store. По сути, это означает, что вы можете создавать неограниченные настройки внешнего вида виджета часов на экране блокировки. В One UI 6.0 уже появилась возможность размещать и изменять размер виджета часов на экране блокировки по своему усмотрению. Однако она предлагала лишь несколько вариантов шрифтов. Теперь же с помощью One UI 6.1 вы можете изменять шрифт, положение и размер виджета часов на экране блокировки без ограничений возможности настройки.