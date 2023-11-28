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Gorovic
Многоразовую ракету Джеффа Безоса заметили возле объектов NASA во Флориде
Новая тяжелая ракета Glenn от Blue Origin готовится к старту корпоративной космической гонки

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Ракетная компания Джеффа Безоса Blue Origin вступает в завершающую стадию разработки своей тяжелой ракеты New Glenn, свидетельствуют кадры, сделанные во Флориде недалеко от космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде.

Как и Falcon 9, New Glenn представляет собой ракету многоразового использования, ускоритель первой ступени которой предназначен для вертикальной посадки. Однако, в отличие от Falcon 9, на ракете используются семь ракетных двигателей BE-4, более мощных, чем их аналоги Merlin, и, согласно заявлению компании Blue Origin, ракета должна совершить не менее 25 полетов перед снятием с эксплуатации.

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В настоящее время единственной действующей ракетой компании Blue Origin является суборбитальная ракета New Shepard. Как и New Glenn, эта ракета также рассчитана на вертикальную посадку, и на сегодняшний день она совершила 21 полет. Последний полет New Shepard состоялся в сентябре 2022 года, когда на участке подъема произошел сбой в работе ракетного двигателя, что привело к потере аппарата. С тех пор New Shepard оставался на земле, но высоки шансы, что он вернется в небо в ближайшее время после того, как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA ) завершит расследование аварии.

Если New Shepard является самой успешной ракетой Blue Origin, то New Glenn - это ракета, от которой зависит коммерческий успех компании. Она предназначена для перевозки до 45 метрических тонн на низкую околоземную орбиту (LEO ), что почти вдвое превышает грузоподъемность Falcon 9. Как и SpaceX, Blue Origin также будет использовать New Glenn для создания группировки спутникового Интернета и других миссий, в том числе лунного аппарата для программы НАСА «Артемида».

Теперь центральная часть "Нового Гленна" (New Glenn) без соединенных с ним двигателей была запечатлена местными СМИ, освещающими Космический центр НАСА имени Кеннеди во Флориде. Как и SpaceX, Blue Origin также производит собственные двигатели, но в отличие от SpaceX поставляет их другим компаниям.

Профиль полета New Glenn также очень похож на "рабочую лошадку" SpaceX, Falcon 9. Как и Falcon, ракета будет выполнять маневр переворота после отделения первой и второй ступеней. Затем ракета-носитель приземляется вертикально, чтобы снизить скорость . Однако, в отличие от Falcon 9, New Glenn также намерен произвести попытку приземления во время своего первого полета. Напротив, SpaceX несколько раз запускала Falcon 9, прежде чем протестировать двигательную посадку и провести первый такой маневр на земле.

Обе компании поддерживают миллиардеры, что позволяет им получать значительные средства для финансирования дорогостоящих разработок. Хотя о процессе разработки Blue Origin мало что известно, конструкция ракеты SpaceX предусматривает изготовление любого компонента, который компания сочтет необходимым, собственными силами для снижения затрат и ускорения производство.

В случае успешного полета и ввода в эксплуатацию Falcon 9 компании SpaceX столкнется с более крупной ракетой, которая к тому же может снизить стоимость в долгосрочной перспективе за счет экономии на производстве первой ступени. Однако если New Glenn обещает доставить на НОО 45 тонн, то сверхтяжелый Starship компании SpaceX более чем удваивает эту мощность, стремясь к 100 тоннам.

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Интересно, что Starship - это самая большая в мире ракета, и на данный момент компания SpaceX провела два испытательных полета интегрированной ракетной системы. Испытания показали заметный прогресс: первое испытание в апреле показало, что Starship успешно покинул площадку, а при втором испытании, проведенном в начале этого месяца, впервые произошло успешное разделение первой и второй ступеней.

#nasa #наса
Источник: twitter.com
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