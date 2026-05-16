Новый дверной замок от Xiaomi получил 2,3-Мп камеру с углом обзора 160 градусов и ИИ-распознавание лиц.

Xiaomi представила умный дверной замок Smart Door Lock G500. Этот гаджет объединяет возможности видеозвонка, встроенной камеры и запирающей системы.

Новинка предлагает десять различных методов разблокировки. Среди них — сканер отпечатков пальцев, а также технология трёхмерного распознавания лиц с использованием искусственного интеллекта. Кроме того, устройство поддерживает ввод цифровых паролей, подключение через Bluetooth и NFC.

Встроенная камера имеет разрешение 2,3 Мп и угол обзора 160 градусов. Алгоритмы ИИ фильтруют ложные срабатывания на появление животных. Изображение выводится на внутренний дисплей, сопряженные смарт-экраны или телевизоры.

Замок интегрирован в экосистему HyperOS Connect и управляется через приложение Xiaomi. Запирающий механизм работает в автоматическом режиме. Пользователям доступно три дня бесплатного хранения видео в облаке.

Питание обеспечивают аккумулятор на 5000 мА·ч и 4 батарейки АА. Этого ресурса хватает примерно на 8 месяцев работы. В Китае стоимость Smart Door Lock G500 составляет 2799 юаней (около 410 долл. США). Данных о международном релизе нет.