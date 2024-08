Бета-версия One UI 7 от Samsung была отложена из-за медленного распространения обновления One UI 6.1.1. Ожидается, что первые тесты начнутся с серии Galaxy S24 в сентябре.

Ожидалось, что One UI 7 Beta, новая версия One UI, интерфейса Samsung, используемого в мобильных устройствах, появится у пользователей в этом месяце. Однако процесс пошел не так, как многие ожидали. По словам источников, близких к Samsung, задержка объясняется различными техническими причинами. Особенно надежные источники утечек, такие как Ice Universe, сообщили, что Samsung стремится достичь определенного уровня стабильности перед выпуском One UI 7 Beta. Пока этот уровень стабильности не достигнут, бета-версия неизбежно будет отложена.



В заявлении Sammobile по этому поводу говорится, что основной причиной задержки является медленное распространение обновления One UI 6.1.1. В то время как обновления One UI x.1.1 обычно предлагаются для планшетов и складных устройств Galaxy, заявлено, что на этот раз компания планирует принести это обновление на старые флагманские устройства серии Galaxy S. Это является одним из основных поводов задержки бета-версии One UI 7.

Согласно последней информации, выход бета-версии One UI 7 запланирован на сентябрь. Сообщается, что сначала бета-тестирование будет запущено на моделях серии Galaxy S24, Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6.

Как и предыдущие бета-программы, эта версия будет распространяться поэтапно. Сначала доступ к бета-версии получат пользователи на основных рынках, таких как Южная Корея, Германия и США. Затем бета-программа будет запущена в других странах, таких как Индия, Китай и Великобритания.