Представители агентства объявили о результатах рассмотрения заявки на подтверждение проекта Dragonfly на прошлой неделе.

НАСА официально утвердило роботизированную миссию Dragonfly для полноценной разработки, взяв на себя обязательства по революционному проекту исследования крупнейшей луны Сатурна с помощью дрона-квадрокоптера.

Представители агентства объявили о результатах рассмотрения заявки на подтверждение проекта Dragonfly на прошлой неделе. Эта проверка является контрольной точкой в жизни большинства проектов НАСА и знаменует собой момент, когда агентство официально берет на себя обязательства по окончательной разработке, строительству и запуску космической миссии. По результатам рассмотрения вопроса о подтверждении каждой миссии, как правило, устанавливаются бюджетные и календарные обязательства.

реклама

"Dragonfly" - это интересная научная миссия с широким кругом участников, и мы с радостью предпринимаем следующие шаги в рамках этой миссии", - сказала Никки Фокс, помощник администратора Управления научных миссий НАСА. "Исследование Титана расширит границы того, что мы можем сделать с помощью винтокрылых аппаратов за пределами Земли".





В случае со "Dragonfly" НАСА подтвердило, что общая стоимость жизненного цикла миссии составит 3,35 млрд долл. с датой запуска в июле 2028 года. По данным НАСА, это примерно в два раза больше первоначально предложенной стоимости миссии и более чем на два года позже, чем в 2019 году, когда она была первоначально выбрана.

Превышение лимита расходов

Рост расходов не является неожиданностью для такой инновационной миссии, как Dragonfly. Достигнув Титана, восьмилопастный вертолет-землеход будет перелетать с места на место на туманной луне Сатурна, исследуя среду, богатую органическими молекулами - строительными блоками жизни.

Dragonfly станет первым мобильным роботом-исследователем, высадившимся на любом другом планетарном теле, кроме Луны и Марса, и лишь вторым летающим дроном, исследующим другую планету. Первым был вертолет НАСА Ingenuity на Марсе. Dragonfly будет более чем в 200 раз массивнее Ingenuity и будет работать в шесть раз дальше от Земли.

Несмотря на свое отдаленное положение в холодной внешней части Солнечной системы, Титан внешне напоминает древнюю Землю. Крупнейшую луну Сатурна окутывает оранжевая дымка, а поверхность Титана покрыта песчаными дюнами и метановыми озерами.

Холодная температура на Титане - около минус 290° по Фаренгейту (минус 179° по Цельсию) - означает, что водяной лед ведет себя как каменная порода. Космический аппарат НАСА "Cassini", который неоднократно пролетал мимо Титана до завершения своей миссии в 2017 году, обнаружил на туманной луне погодные системы. Наблюдения "Cassini" показали наличие углеводородных дождей и ветров, которые, похоже, создают волны в метановых озерах Титана.

Очевидно, что Титан - это экзотический мир. Большая часть того, что ученые знают о Титане, получена благодаря измерениям, проведенным "Cassini" и зондом Европейского космического агентства "Huygens", который "Cassini" выпустил для посадки на Титан в 2005 году. Huygens сделал первые фотографии с поверхности Титана, но передавал данные всего 72 мин.

Dragonfly будет исследовать Титан около трех лет, пролетая десятки километров примерно раз в месяц, чтобы измерить пребиотическую химию поверхности Титана, изучить его густую атмосферу и найти биосигнатуры, которые могут быть признаками жизни. По словам Элизабет Черепахи, главного исследователя Dragonfly из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, миссия посетит более 30 мест в экваториальной области Титана.

"Миссия Dragonfly - это невероятная возможность исследовать океанический мир так, как мы еще никогда не делали", - сказала Черепаха в своем заявлении. "Команда с энтузиазмом относится к беспрецедентному исследованию сложного химического состава углерода, существующего на поверхности Титана, и к инновационным технологиям, позволяющим воплотить в жизнь эту первую в своем роде космическую миссию".

Однако за столь высокий уровень амбиций приходится дорого платить. НАСА выбрало Dragonfly для первоначальной разработки в 2019 году. Научная команда Turtle предложила NASA проект Dragonfly в рамках программы New Frontiers, в рамках которой была разработана серия миссий среднего класса по исследованию Солнечной системы. Программа New Frontiers имеет впечатляющую родословную, начиная с миссии New Horizons, которая пролетела мимо Плутона в 2015 году, миссии Juno к Юпитеру и миссии OSIRIS-REx по возвращению образцов астероидов.