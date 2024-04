Если внедрение ChatGPT в телефоны и беспроводные наушники компании Nothing окажется успешным, это может открыть новую эру удобства.

Компания Nothing, специализирующаяся на производстве современных смартфонов, выпустила два новых комплекта беспроводных наушников, которые по своим возможностям превзошли AirPods Pro от Apple. Nothing Ear (149 $) и Nothing Ear (a) (99 $) предлагают шумоподавление, звук высокого разрешения и тесную интеграцию с телефонами Nothing, а также предоставляют доступ к ChatGPT, возможно, самому популярному сервису искусственного интеллекта в мире.

Это полномасштабная атака на три основных голосовых помощника, которые в настоящее время доминируют на смартфонах: Siri, Google Assistant и Alexa. Эти помощники способны выполнять простые голосовые команды, например, ставить музыку на паузу или спрашивать о погоде, но они не успевают за ChatGPT от Open AI, который предлагает более сложные задачи и пошаговые диалоги.

Обе модели доступны для предварительного заказа с 18 апреля и поступят в продажу 22 апреля.

Помимо интеграции ChatGPT, которая требует наличия смартфона с операционной системой Nothing OS, Nothing Ear и Ear (a) кажутся довольно простым улучшением предыдущих беспроводных наушников компании.

Nothing Ear, которые выпускаются в белом или черном цвете и внешне очень похожи на Ear (2), по словам компании, ориентированы на аудиофилов и поддерживают Bluetooth-кодеки LHDC и LDAC. Теоретически они могут обеспечивать воспроизведение hi-res аудио до 24 бит/96 кГц (LDAC) или 24 бит/192 кГц (LHDC), если ваше Bluetooth-соединение достаточно прочное (и если ваш телефон поддерживает эти кодеки).

Новый набор 11-миллиметровых динамиков и улучшенное акустическое оформление должны обеспечить более чистый звук по сравнению с моделью Nothing's Ear (2). Аудиофильские качества дополняют усовершенствованный эквалайзер и персонализированные профили прослушивания в приложении Nothing X.

Nothing утверждает, что активное шумоподавление (ANC) также улучшено благодаря новым алгоритмам, которые могут проверять (и корректировать) утечку звука между силиконовыми амбушюрами и вашим ушным каналом. Сама система ANC адаптивна к окружающей обстановке и, по словам компании, способна подавлять почти в два раза больше шумов, чем предшественники Ear.

Качество звонков было улучшено, а время работы наушников от одного заряда при выключенном ANC составляет 8,5 часов. Если добавить чехол, который может быстро заряжаться без проводов, общее время прослушивания увеличится до 40,5 часов. Режим низкой задержки обеспечит геймерам более быструю обратную связь, а функция Bluetooth Multipoint позволяет подключаться к двум устройствам одновременно.

Модель Ear (a) предназначена для тех, кому нужны просто хорошие беспроводные наушники для повседневного ношения. Помимо обычных белого и черного вариантов, вы также можете приобрести их в ярком желтом цвете.

Как и Ear, они поддерживают звук высокого разрешения, но только через кодек LDAC. В них используется тот же адаптивный ANC, что и в Ear, и компания Nothing утверждает, что новые драйверы Ear (a) обеспечивают в 2,5 раза "больше переходной мощности" для более мощных басов. Точно не скажешь, поскольку переходные процессы и басы в аудио не обязательно связаны друг с другом.

Заявленное время работы от аккумулятора составляет 9,5 часов при выключенном ANC и до 42,5 часов при использовании зарядного чехла, который предлагает только проводную зарядку. Как и Ear, вы также получаете Bluetooth Multipoint.