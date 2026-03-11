Сайт Конференция
rar
Epic Games повышает стоимость внутриигровой валюты V-Bucks в Fortnite
Разработчик одной из самых популярных «королевских битв» объявил о масштабном изменении в системе микротранзакций

Fortnite, запущенная в 2017 году, принесла своим разработчикам миллиарды долларов и до сих пор является одной из самых популярных, если не самой популярной, игрой в жанре «королевская битва». В последние годы Epic Games всё чаще сотрудничает с поп-звездами и известными брендами для привлечения внимания к своему проекту. Тем не менее, недавно компания заявила, что ей придется поднять стоимость V-Bucks (внутриигровой валюты, за которую можно приобретать игровую косметику), для того чтобы «покрыть расходы».

Из недавних изменений, Epic Games разрешила сторонним разработчикам продавать предметы за микротранзакции (ранее компания заявляла, что никогда не пойдет на это), а также разрабатывает внутриигровой режим в рамках партнерства с Disney, инвестировавшим 1,5 миллиарда долларов.

Несмотря на все эти нововведения в политике владельцев Fortnite, игрокам похоже, придется тратить ещё больше денег на покупку внутриигровой косметики, а боевой пропуск теперь будет включать только точное количество V-Buсks, необходимое для покупки следующего пропуска, вместо бонуса в половину его стоимости.

Изменения в стоимости V-Bucks

В среднем, стоимость V-Bucks при покупке наборов выросла на 11-12%. Однако сильнее всего изменение затронуло микроплатежи: теперь 50 V-Bucks обойдутся игроку в 0,99 доллара вместо прежних 0,50 доллара, что означает фактическое удвоение цены для мелких покупок. Кроме «покрытия расходов», компания никак не прокомментировала изменения в стоимости игровой валюты, которые вступят в силу 19 марта.

#epic games #fortnite #микротранзакции в игре
Источник: ign.com
