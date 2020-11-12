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Арсений Щельцин, гендиректор AHO "Цифровые платформы", назвал несколько признаков, благодаря которым можно определить, что за вами следят, используя ваш ПК. Все признаки очень простые и, если быть внимательным, то раскрыть такую слежку легко.

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Например, зависание компьютера во время подключения к сети интернет или если на вашем компьютере появились неизвестные программы, которые прежде вы не устанавливали. Данные программы могут быть шпионскими и самостоятельно активировать вашу веб-камеру. Да, в настоящее время практически каждая веб-камера оснащена индикатором записи, но злоумышленники научились производить запись обходя индикатор.

Вам стоит обратить внимание на ваш ноутбук, если тот стал быстро терять заряд. Скорее всего он заражен вредоносными программами, например, злоумышленники могут майнить криптовалюту на вашем компьютере, а вы даже догадываться об этом не будете.

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Вам также следует обратить особое внимание, если программы на вашем компьютере начали часто аварийно завершать работу, это может быть связанно с работой хакеров. Так как множество систем по сбору информации обычно встраиваются в код программ, поэтому программы начинают сильно тормозить и аварийно завершать работу.

Каждому пользователю иногда следует проверять историю своего браузера. Если в истории вы найдете какие-то подозрительные страницы, на которые вы не заходили, то есть очень большая вероятность, что ваши персональные данные пытались украсть.

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