Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
Пять смартфонов Samsung первыми получат новую прошивку One UI 4.1.1
Анонс оболочки состоится в конце лета.
анонсы и реклама
<b>3060 Ti Gigabyte уже за 60 тр</b>
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
-40% на 3080 Ti - смотри цену
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

В конце лета южнокорейская компания Samsung анонсирует флагманские складные смартфоны четвёртого поколения на процессоре Snapdragon 8+ Gen1. Мы увидим модели Samsung Galaxy Fold 4 и Galaxy Flip 4, вместе с которыми, как и ожидалось, дебютирует новая версия программного обеспечения. Правда, не One UI 5.0, а только One UI 4.1.1. Но такой финт мы видели несколько лет назад, когда после One UI 3.1 вышла One UI 3.1.1.

реклама

В первых рядах новая версия оболочки станет доступна только для пяти смартфонов. При этом сгибаемые флагманы следующего поколения получат One UI 4.1.1 сразу из коробки. Изначально программное обеспечение будет построено на базе операционной системы Android 12, но к концу года топовые модели перейдут на Android 13.

Ещё три смартфона получат One UI 4.1.1 «по воздуху». В данном случае речь идёт о первых флагманских моделях прошлого года Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Вторая волна должна будет захлестнуть более старые модели флагманского уровня, а вот смартфоны среднебюджетного и среднего классов вряд ли начнут обновлять.

анонсы и реклама
3080 Ti MSI очень дешево в Ситилинке
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
RTX 3070 уже дешевле 80тр
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

При этом One UI 4.1.1 не принесёт ничего особо нового для «обычных» телефонов. Прошивка в большей мере будет ориентирована на складные смартфоны и добавит ряд функций специально для моделей, оборудованных сгибаемыми дисплеями. Сейчас в ассортименте Samsung таких насчитывается шесть, не считая устройств серии Samsung W специально для Китая, которые являются локальными аналогами Galaxy Fold.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GSMArena назвало десятку самых популярных смартфонов недели
Samsung может выпустить более дешёвый гибкий смартфон серии Galaxy A
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг криптовалюты Ethereum подходит к концу, 8-го июня произойдет слияние тестовой сети
32
Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
88
Сотрудники Google из Индии создают в коллективах "кастовую систему" и это стало большой проблемой
20
Ютубер продемонстрировал идеальное решение для покупки в настоящий момент
19
Российский программист создал работающую версию эмулятора PlayStation 4 – проект в стадии разработки
11
Apple AirPods Pro 2 следующего поколения получат минимальные изменения в дизайне
+
Игрок War Thunder из-за ссоры на форуме слил секретные данные об оружии Китая
10
Proof-of-Stake Эфириума откладывается
14
Майнинг Эфира в РФ становится невыгодным – отбить вложения в GeForce RTX 3060 можно за 34 месяца
18
Процессоры Intel Meteor Lake получат новый сокет LGA 2551
79
Valve назвала 10 самых популярных игр на Steam Deck и рассказала о новых изменениях в портативном ПК
+
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 2060 SUPER подешевела на 40%
34
С начала 2021 г. мошенники вытянули из американцев более $1 млрд в криптовалюте
+
Игровые видеокарты стали доступнее в магазинах РФ – Radeon RX 6800 XT скинула 50 000 рублей
9
Оверклокерам из Казахстана удалось отличиться в разгоне процессоров AMD FX
16
Около 17 миллиардов долларов потерял Илон Маск за день, на слухах о сокращении штата сотрудников.
3
Инсайдеры ожидают рост TDP в среднем сегменте видеокарт GeForce RTX 40 — больше 220 Вт у RTX 4060
29
Стали известны подробности открытия McDonald’s в РФ – привычный вкус в новой упаковке
11
Май 2022 года установил антирекорд по продажам легковых авто в России с 1991 года
30
CNBC: в ближайшее время исчезнут тысячи ненужных криптовалют
11

Популярные статьи

Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе Intel. Часть 1
89
Собираем недорогой игровой ПК с поддержкой технологий NVIDIA RTX, DLSS и DLDSR
17
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
52
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
87
Главные игры июня 2022 года
18
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
39
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 3
1

Сейчас обсуждают

hardware
19:40
ты молодой еще, зеленый...
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
Victor Furman
19:37
имхо это может быть жирным плюсом - новые карты не раскупят майнеры, т.к. энергозатраты на майнинг перестанут окупаться.
Инсайд: видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4000 могут выйти раньше ожидаемого, уже в июле-августе 2022г
Нешешбек
19:35
у тебя 10 грузинов?
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
Нешешбек
19:33
лучше бы Нейросеть сиси дорисовала.
Нейросеть дорисовала ноги Moне Лизе и "подправила" еще несколько мировых шедевров живописи
Stroff
19:31
Зачем такую инфу сливаешь 👍😂
Proof-of-Stake Эфириума откладывается
corsi
19:29
Поразительно, от чего же такие хорошие видеокарты до сих пор на рынок не вышли. А, наверное в играх они на уровне RTX 2070 и багов в драйверах вагон.
Intel Arc A730M протестировали в 3DMark — видеокарта может конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3070
Людмила Чумак
19:28
У меня Athlon фризил жесть, ну потыкал(а) --- выкл. SVM и др. -- вери гуд, проц. сразу завелся и до сих пор летает у мамки в хате.
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
Kommunist7304
19:25
До сих пор неизвестно выйдет ли новое поколение в текущем году, а тут рассуждения про теплопакет и энергопотребление от гадающих на кофейной гуще. Вот как выйдут - так станет и понятно, а то уже нагад...
Nvidia GeForce RTX 4080 может получить TDP на 100 Вт выше по сравнению с RTX 3080
Chihonya
19:25
ух и рукожоп вы батенька, точно проц на герметик посадил)))))))))))))))))
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
Нешешбек
19:25
Вышел Шеша из тумана, вынул ножик из кармана....
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем