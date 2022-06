Анонс оболочки состоится в конце лета.

В конце лета южнокорейская компания Samsung анонсирует флагманские складные смартфоны четвёртого поколения на процессоре Snapdragon 8+ Gen1. Мы увидим модели Samsung Galaxy Fold 4 и Galaxy Flip 4, вместе с которыми, как и ожидалось, дебютирует новая версия программного обеспечения. Правда, не One UI 5.0, а только One UI 4.1.1. Но такой финт мы видели несколько лет назад, когда после One UI 3.1 вышла One UI 3.1.1.



В первых рядах новая версия оболочки станет доступна только для пяти смартфонов. При этом сгибаемые флагманы следующего поколения получат One UI 4.1.1 сразу из коробки. Изначально программное обеспечение будет построено на базе операционной системы Android 12, но к концу года топовые модели перейдут на Android 13.

Ещё три смартфона получат One UI 4.1.1 «по воздуху». В данном случае речь идёт о первых флагманских моделях прошлого года Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Вторая волна должна будет захлестнуть более старые модели флагманского уровня, а вот смартфоны среднебюджетного и среднего классов вряд ли начнут обновлять.

При этом One UI 4.1.1 не принесёт ничего особо нового для «обычных» телефонов. Прошивка в большей мере будет ориентирована на складные смартфоны и добавит ряд функций специально для моделей, оборудованных сгибаемыми дисплеями. Сейчас в ассортименте Samsung таких насчитывается шесть, не считая устройств серии Samsung W специально для Китая, которые являются локальными аналогами Galaxy Fold.