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Процессоры Intel поколения Comet Lake-H, спроектированные на установку в мобильные ПК, будут анонсированы уже со дня на день. По предварительным данным, их премьера состоятся в ближайших четверг, 2 апреля. Ресурс HD Technologia поделился ключевыми параметрами шести будущих новинок американского процессорного гиганта.

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В рамках нового поколения компания из Калифорнии выпустит флагман Core i9, две модели Core i5 и три чипа будут представлять линейку Core i7. Все новинки получат поддержку технологии многопоточности и двухканальной оперативной памяти стандарта DDR4 с частотой 2933 МГц до 128 ГБ. Также шесть процессоров будет объединять идентичная величина отвода тепловой мощности – 45 Вт.

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Флагман Intel Core i9-10980HK получит восемь ядер с частотой от 2,4 ГГц до 5,3 ГГц. Кэш-памяти третьего уровня будет предусмотрено 16 МБ. Идентичным объёмом кэш-памяти L3 и количество ядер сможет похвастаться Intel Core i7-10875H. Правда тактовая частота составит 2,3-5,1 ГГц.

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Intel Core

i9-10980HK Intel Core

i7-10875H Intel Core

i7-10850H Intel Core

i7-10750H Intel Core

i5-10400H Intel Core

i5-10300H Ядра / Потоки 8 / 16 6 / 12 4 / 8 Частота (базовая) 2,4 ГГц 2,3 ГГц 2,7 ГГц 2,6 ГГц 2,6 ГГц 2,5 ГГц Частота (макс.) 5,3 ГГц 5,1 ГГц 5,1 ГГц 5,0 ГГц 4,6 ГГц 4,5 ГГц TDP 45 Вт Thermal Velocity Boost Да Нет Разблок. множитель Да Нет Кэш-память L3 16 МБ 12 МБ 8 МБ Поддержка ОЗУ DDR4-2933, до 128 ГБ Intel Optane Memory Да

Во втором процессоре линейки, Core i7-10850H, базовая частота вырастет до 2,7 ГГц, но количество вычислительных ядер уменьшится до шести. Объём кэш-памяти L3 – 12 Мб. Столько же памяти и ядер получит Core i7-10750H. Частота составит 2,6-5,0 ГГц.





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Серию Core i5 будут представлять два четырёхъядерных решения. Частота Core i5-10400H составит от 2,6 ГГц до 4,6 ГГц. Core i5-10300H будет трудиться на частоте от 2,5 ГГц до 4,5 ГГц. Объём кэш-памяти третьего уровня в обоих процессорах составит 8 МБ.

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Чипы серий Core i7 и Core i9 получат поддержку технологии Thermal Velocity Boost для автоматического повышения частот. Флагманский процессор сможет обеспечить 54-процентный прирост FPS и будет показывать себя вдвое эффективнее при работе с 4K-видео по сравнению с чипами трёхлетней давности. Суммарный прирост производительности составит 44%.