Ключевые характеристики процессоров Intel поколения Comet Lake-H слили в Сеть за два дня до премьеры
Процессоры Intel поколения Comet Lake-H, спроектированные на установку в мобильные ПК, будут анонсированы уже со дня на день. По предварительным данным, их премьера состоятся в ближайших четверг, 2 апреля. Ресурс HD Technologia поделился ключевыми параметрами шести будущих новинок американского процессорного гиганта.
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В рамках нового поколения компания из Калифорнии выпустит флагман Core i9, две модели Core i5 и три чипа будут представлять линейку Core i7. Все новинки получат поддержку технологии многопоточности и двухканальной оперативной памяти стандарта DDR4 с частотой 2933 МГц до 128 ГБ. Также шесть процессоров будет объединять идентичная величина отвода тепловой мощности – 45 Вт.
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Флагман Intel Core i9-10980HK получит восемь ядер с частотой от 2,4 ГГц до 5,3 ГГц. Кэш-памяти третьего уровня будет предусмотрено 16 МБ. Идентичным объёмом кэш-памяти L3 и количество ядер сможет похвастаться Intel Core i7-10875H. Правда тактовая частота составит 2,3-5,1 ГГц.
рекламаВо втором процессоре линейки, Core i7-10850H, базовая частота вырастет до 2,7 ГГц, но количество вычислительных ядер уменьшится до шести. Объём кэш-памяти L3 – 12 Мб. Столько же памяти и ядер получит Core i7-10750H. Частота составит 2,6-5,0 ГГц.
|Intel Core
i9-10980HK
|Intel Core
i7-10875H
|Intel Core
i7-10850H
|Intel Core
i7-10750H
|Intel Core
i5-10400H
|Intel Core
i5-10300H
|
Ядра / Потоки
|8 / 16
|6 / 12
|4 / 8
|
Частота (базовая)
|2,4 ГГц
|2,3 ГГц
|2,7 ГГц
|2,6 ГГц
|2,6 ГГц
|2,5 ГГц
|
Частота (макс.)
|5,3 ГГц
|5,1 ГГц
|5,1 ГГц
|5,0 ГГц
|4,6 ГГц
|4,5 ГГц
|
TDP
|45 Вт
|
Thermal Velocity Boost
|Да
|Нет
|
Разблок. множитель
|Да
|Нет
|
Кэш-память L3
|16 МБ
|12 МБ
|8 МБ
|
Поддержка ОЗУ
|DDR4-2933, до 128 ГБ
|
Intel Optane Memory
|Да
рекламаСерию Core i5 будут представлять два четырёхъядерных решения. Частота Core i5-10400H составит от 2,6 ГГц до 4,6 ГГц. Core i5-10300H будет трудиться на частоте от 2,5 ГГц до 4,5 ГГц. Объём кэш-памяти третьего уровня в обоих процессорах составит 8 МБ.
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Чипы серий Core i7 и Core i9 получат поддержку технологии Thermal Velocity Boost для автоматического повышения частот. Флагманский процессор сможет обеспечить 54-процентный прирост FPS и будет показывать себя вдвое эффективнее при работе с 4K-видео по сравнению с чипами трёхлетней давности. Суммарный прирост производительности составит 44%.
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