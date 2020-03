Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сейчас сложно найти потребительские ПК с парой установленных видеокарт. Связка их нескольких ускорителей встречается в рабочих станциях и серверах. Несмотря на это, на ресурсе Uniko’s Hardware появились доказательство того, что обычные пользователи всё ещё могут рассчитывать на существенный прирост производительности при использовании двух графических адаптеров компании AMD поколения Navi.

Это получилось выяснить благодаря использованию видеокарт Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 5700 в режиме Multi-GPU. Правда, без нюансов обойтись не удалось. О них будет сказано в конце заметки.

Для начала отметим, что технология CrossFire, которая обеспечивает объединение двух видеокарт в рамках одной системы, приказала долго жить. Связано это с тем, что только 1% пользователей задействует сразу два графических ускорителя. По крайней мере, так заявили представители AMD. Но несмотря на это, заставить работать две видеокарты поколения Navi в одном настольном компьютере всё ещё можно программным путём благодаря API DirectX 12 и Vulkan.

Сейчас практически каждая игра может похвастаться поддержкой Vulkan или DirectX 12, но не все производители обеспечивают поддержку работы со связкой из нескольких графических карт. На сайте Uniko’s Hardware появились результаты тестирования дуэта Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 5700 в программном обеспечении 3DMark Time Spy и ещё в двух играх: The Rise of the Tomb Raider и Strange Brigade.

Начнём с бенчмарка. Показатели Multi-GPU сравниваются с результатами видеокарты Radeon RX 5700. Как можно видеть на первом графике ниже, после активации связи их двух ускорителей результат в 3DMark Time Spy (Graphics Score) вырос более чем на 71%. В The Rise of the Tomb Raider прирост производительности составил 63,7%, а в Strange Brigade – 65,1%.

А теперь отметим три нюанса, о которых упоминалось ранее. Во-первых, вместе с повышением производительности ещё более существенно увеличивается энергопотребление – с 259,6 Вт до 446,4 Вт (почти 72%). Во-вторых, при покупке второй видеокарты значительно возрастает стоимость ПК. В-третьих, лишь небольшое количество игр рассчитано на работу со связкой из двух GPU.

Самая дешёвая Radeon RX 5600 XT стоит 275 долларов, а Radeon RX 5700 обойдётся ещё на 20 долларов дороже. В итоге на две видеокарты придётся потратить 570 долларов, хотя 500-долларовая NVIDIA GeForce RTX 2070 способна обеспечить примерно тот же уровень производительности, что и связка из двух ускорителей AMD.

В завершение добавим, что для тестов использовались два ускорителя ASUS. Первый – Dual Radeon RX 5700 EVO OC. Второй – TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO. Также в состав персонального компьютера вошли Ryzen 7 3700X и 16 ГБ оперативной памяти G.Skill Flare X с частотой 3,6 ГГц (2 х 8 ГБ). Программная часть – операционная система Windows 10 и драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.1. Все игры были протестированы на высоких или максимальных параметрах графики с API DirectX 12 и разрешением Full HD.