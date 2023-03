С учётом технических проблем игры, дополнительные оптимизации не помешают.

AMD опубликовала новый графический драйвер с непривычно длинным номером, Adrenalin Edition 22.40.43.05 добавляет дополнительные оптимизации для долгожданного ПК релиза первой части некогда эксклюзивной для игровых консолей Sony PlayStation франшизы The Last of Us. Поддержка игры появилась ещё в прошлой версии Adrenalin Edition 23.3.2, которую AMD называет рекомендованной, новый промежуточный драйвер, вероятно, поможет улучшить производительность, пока AMD продолжает работу над следующей значительной версией 23.4.1.

Дебют «Одни из нас: Часть I» (ориг. The Last of Us Part 1) на ПК состоялся 28 марта — это самая современная версия для PlayStation 5, а не ремастер 2014 года. Игра довольно требовательна к аппаратной части ПК, но ситуацию усугубила плохая оптимизация, из-за чего пользователи обрушили рейтинг игры на таких площадках, как Steam. С другой стороны, в Сети есть обзоры систем среднего класса, которые вполне неплохо справляются с игрой на высоких настройках. Главное — скомпилировать шейдеры и только потом играть. Компиляция шейдеров может занять несколько часов на ПК начального и среднего класса.

Источники AMD VideoCardz