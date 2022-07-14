ПСП флагманских видеокарт будет достигать 1,1 ТБ/с.

В преддверии выхода видеокарт нового поколения во второй половине этого года Samsung Electronics делает очень интересное объявление, южнокорейский технологический гигант приступил к выпуску быстрейшей на данный момент памяти GDDR6. Новые чипы изготавливаются по 10-нм техпроцессу Samsung 1z в жёстком ультрафиолете EUV и полупроводниковой технологии High-K Metal Gate (HKMG), подразумевающий применение материалов с высокой диэлектрической постоянной.

реклама

Скорость работы новых чипов достигает 24 Гбит/с, как отмечает производитель, это позволит достичь на флагманских видеокартах пропускной способности 1,1 ТБ/с. Но это не единственное обновление, новые технологии производства послужат основой для линейки продуктов, обеспечивающих не только высокую производительность, но и энергоэффективность.

Samsung готовит варианты чипов GDDR6 с низким энергопотреблением, которые предложат скорость 20 Гбит/с и 16 Гбит/с. В данном случае внимание обращается на снижение рабочего напряжения от 1,35 В до 1,1 В, что позволит повысить энергоэффективность на 20% в сравнении с предыдущими продуктами GDDR6. Также немаловажно наличие технологии динамического переключения напряжения (DVS).

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Благодаря соответствию спецификациям JEDEC новые чипы памяти совместимы со всеми конструкциями графических процессоров и готовы к широкому внедрению. Клиенты Samsung приступят к тестированию чипов в этом месяце, коммерциализировать новые решения GDDR6 24 Гбит/с компания намеревается одновременно с запуском новых графических процессоров.