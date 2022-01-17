Ошибка при работе с API IndexedDB открывает возможность получения личной информации о пользователе.

В веб-браузере Safari 15 обнаружили ошибку в API клиентского хранилища данных IndexedDB, сообщает Neowin со ссылкой на исследование специалистов FingerprintJS. Уведомление об ошибке передали в систему отслеживания WebKit еще 28 ноября, но исправление до сих пор не выпущено, поэтому FingerprintJS придает проблеме большую огласку.

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Множество сайтов используют IndexedDB — базы данных для хранения информации. Каждый сайт создает для себя уникальную базу с определенным именем, которое может содержать не только имя домена, но и уникальные данные, например, идентификатор конкретного пользователя, в том числе, это справедливо для сервисов Google.

Очевидно, что для безопасности каждый веб-сайт должен иметь доступ только к своей базе данных — это называется политикой ограничения домена (англ. same-origin policy). Как отмечают в FingerprintJS, эта политика не соблюдается в Safari 15. При обращении веб-сайта к своей базе данных IndexedDB, пустая копия этой базы создается для всех открытых в данной сессии окон и вкладок. Копии не содержат данных, но как было сказано ранее, названы в соответствии с именем домена и могут содержать явно идентифицирующую пользователя информацию.





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Специалисты создали демонстрирующий уязвимость сайт и показали, как имя базы данных из вкладки с YouTube или Google-почтой позволяет с помощью API Google получить общедоступную личную информацию владельца учетной записи. Так злоумышленники могут узнать личность пользователя и посещаемые им ресурсы. К сожалению, пока защититься от данной уязвимости можно лишь разрешая выполнение JavaScript только на доверенных сайтах.