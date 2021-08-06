Corsair говорит о большем нагреве памяти DDR5 и своей готовности к эффективному охлаждению модулей
Специалисты лаборатории Corsair опубликовали видеоматериал, посвященный следующему поколению оперативной памяти, где подчеркнули некоторые особенности DDR5. Как известно, в DDR5 микросхема управления питанием будет размещаться на модулях памяти, что по единоличному мнению позволит добиться большей стабильности, снизить помехи и эффективно управлять питанием для достижения более высоких частот. Появится и встроенная коррекция ошибок ECC. Однако есть и обратная сторона этих нововведений — повышенный нагрев.
реклама
Директор по маркетингу Corsair Джордж Макрис подтвердил, что нагрев модулей DDR5 будет выше, но специалисты готовы справиться с повышенным тепловыделением благодаря технологии Dual-path Heat Xchange (DHX), применяемой Corsair еще со времен памяти DDR. Радиаторы модулей серии Dominator отводят тепло не только от чипов, но и от печатной платы, за счет контакта с открытым медным слоем платы в специальных зонах.
Модули памяти DDR5 от Corsair ожидаются к концу текущего года, к выходу настольных процессоров Alder Lake-S. Ранее компания опубликовала достаточно информативную брошюру для знакомства с новым поколением памяти DDR.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила