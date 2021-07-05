Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новости о планах TSMC по строительству совместного с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии (METI) исследовательского предприятия появились достаточно давно. По информации издания JAPAN Forward, новый проект исследований и разработок получил финансовую поддержку правительства, которая покроет около половины всех расходов.

Средства направлены на исследования в области трехмерной упаковки чипов, развитие которой недостаточно с учетом текущей динамики увеличения плотности транзисторов и приближения этого показателя к своему пределу.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Точная укладка мелких чипов — сложный и ответственный процесс, требующий глубоких познаний и опыта в технологии материалов, обработки и соединения. Как отмечается, японские производители преуспели в этих технологиях и именно поэтому TSMC выбирает Японию для расширения, несмотря на не самые низкие затраты.

В списке компаний, которые будут сотрудничать с тайваньским полупроводниковым гигантом, мировые лидеры в производстве светочувствительных агентов и кремниевых пластин. Укрепление отношений с TSMC позволит японским производителям ожидать крупных заказов и усилить свой потенциал в гонке за мировое лидерство в области 3D-упаковки.