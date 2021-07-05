Сотрудничество с TSMC усилит потенциал Японии для достижения лидерства в области 3D-упаковки
Новости о планах TSMC по строительству совместного с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии (METI) исследовательского предприятия появились достаточно давно. По информации издания JAPAN Forward, новый проект исследований и разработок получил финансовую поддержку правительства, которая покроет около половины всех расходов.
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Средства направлены на исследования в области трехмерной упаковки чипов, развитие которой недостаточно с учетом текущей динамики увеличения плотности транзисторов и приближения этого показателя к своему пределу.
Точная укладка мелких чипов — сложный и ответственный процесс, требующий глубоких познаний и опыта в технологии материалов, обработки и соединения. Как отмечается, японские производители преуспели в этих технологиях и именно поэтому TSMC выбирает Японию для расширения, несмотря на не самые низкие затраты.
В списке компаний, которые будут сотрудничать с тайваньским полупроводниковым гигантом, мировые лидеры в производстве светочувствительных агентов и кремниевых пластин. Укрепление отношений с TSMC позволит японским производителям ожидать крупных заказов и усилить свой потенциал в гонке за мировое лидерство в области 3D-упаковки.
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