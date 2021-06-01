Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Доклад AMD на Computex 2021 подтвердил планы компании по скорому внедрению трехмерной гибридной компоновки в свои процессоры. Сегодня был продемонстрирован инженерный образец Ryzen 7 5950X, CCD-чиплеты которого получили надстройку в виде дополнительной кеш-памяти. Данная технология найдет применение во всех процессорах и APU от AMD и, вероятно, о первых подобных моделях мы узнаем уже к концу этого года. Несколько дней назад появилась информация о подготовке EPYC Milan-X — серверного семейства процессоров или, возможно, одной модели, использующей компоновку X3D.

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Обмен сообщений между специалистами известных технических ресурсов и инсайдерами в Twitter раскрывает некоторые подробности будущих моделей. Оказывается, BIOS сервера AMD Daytona содержит настройки для конфигураций X3D и они позволяют управлять стеками 4-Hi, что подтверждает снимок @aschilling из HardwareLuxx. Известный инсайдер @ExecuFix, в свою очередь, считает, что AMD может создавать стеки из 8 плиток кеша объемом 32 МБ каждый. Таким образом, AMD позволит управлять чипами в стеке по отдельности, предоставляя возможность не только отключать весь стек, но и отдельные его части.