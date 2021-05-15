В браузере Google Chrome 92 появится возможность моментально перемещаться по посещенным страницам
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Android версия браузера Google Chrome обладает функцией back-forward cache, которая позволяет пользователям моментально перемещаться по посещенным страницам с помощью элементов управления назад и вперед. Казалось бы, что возможность временного кеширования — это не настолько сложная и трудоемкая функция, однако для настольных платформ она до сих пор не доступна, Google тестирует ее уже на протяжении двух лет.
По сообщению ресурса Windows Latest, эта функция наконец-то станет доступна в основной версии браузера на всех поддерживаемых настольных платформах с выходом обновления Chrome 92. С back-forward cache ресурсы ранее посещенных страниц будут оставаться в кеше, а не загружаться повторно. Как отмечается в документах разработчиков Google, страницы будут заморожены, на них невозможно выполнение сценариев JavaScript, что гарантирует безопасность и отсутствие нагрузки на систему. Найти функцию можно будет в меню экспериментальных функций.
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