Производительность TSMC и Samsung увеличится с новыми защитными EUV пленками ASML
Компания ASML завершила разработку новейших защитных пленок, пригодных для EUV литографии с длиной волны 13,5 нм. Защитная пленка предотвращает попадание частиц на фотошаблон, но поглощает некоторое количество EUV излучения, что снижает производительность.
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Несмотря на доступность EUV литографических машин и их использование такими компаниями как Samsung и TSMC для производства чипов AMD, Qualcomm, Apple других компаний, до текущего момента не существовало пленок с пригодными характеристиками.
Производители продолжали использовать пленки на основе поликремния, разработанные для DUV литографии, а они не обладали нужным коэффициентом пропускания, что снижало выход годных чипов, замедляло производственный процесс, требуя частого контроля состояния маски и ее очистки, увеличивало затраты на производство и контроль брака.
Новые пленки на основе силицида металлов обладают коэффициентом пропускания 90%, что на 7% выше чем у поликремниевых. Их применение позволит снизить количество брака и ускорить производственный процесс, что, в свою очередь, должно снизить затраты и увеличить объемы производства. Кроме этого, новые пленки позволят увеличить мощность источника излучения до 400 Вт.
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Источник: TechPowerUp, Semiengineering, Bits & Chips
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