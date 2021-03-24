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Компания ASML завершила разработку новейших защитных пленок, пригодных для EUV литографии с длиной волны 13,5 нм. Защитная пленка предотвращает попадание частиц на фотошаблон, но поглощает некоторое количество EUV излучения, что снижает производительность.

Unsplash Автор оригинального фото Laura Ockel реклама

Несмотря на доступность EUV литографических машин и их использование такими компаниями как Samsung и TSMC для производства чипов AMD, Qualcomm, Apple других компаний, до текущего момента не существовало пленок с пригодными характеристиками.

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Производители продолжали использовать пленки на основе поликремния, разработанные для DUV литографии, а они не обладали нужным коэффициентом пропускания, что снижало выход годных чипов, замедляло производственный процесс, требуя частого контроля состояния маски и ее очистки, увеличивало затраты на производство и контроль брака.

Новые пленки на основе силицида металлов обладают коэффициентом пропускания 90%, что на 7% выше чем у поликремниевых. Их применение позволит снизить количество брака и ускорить производственный процесс, что, в свою очередь, должно снизить затраты и увеличить объемы производства. Кроме этого, новые пленки позволят увеличить мощность источника излучения до 400 Вт.

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Источник: TechPowerUp, Semiengineering, Bits & Chips