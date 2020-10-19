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Plextor перевела линейку твердотельных накопителей M8V на 96-слойную TLC 3D NAND память
Популярная линейка SSD накопителей Plextor получила новую память и улушила свои скоростные показатели. Обновленные линейка представлена под названием M8V Plus.

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Plextor обновила серию своих твердотельные накопителей M8V, представив две новые модели: M8VC Plus и M8VG Plus. Модель M8VC Plus выполнена в формате 2,5 дюйма, а M8VG Plus в формате M2. Оба накопителя имеют SATA интерфейс и предлагаются в вариантах объемом 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Что немаловажно, накопители оборудованы дополнительным SLC-кэшем DDR3, объемом от 256 МБ до 1 ГБ.

Источник изображения: goplextor.com

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От предыдущих моделей новые отличаются флэш памятью: 64-слойная флеш-память Toshiba TLC 3D NAND BiCS3 была заменена на 96-слойную TLC 3D NAND от Kioxya, что должно положительно сказаться на производительности случайного доступа. В соответствии со спецификациями Plextor, скорости случайного чтения и записи для накопителя объемом 512 ГБ выросли приблизительно на 4%.

Контроллер, используемый в накопителях, не изменился — это хорошо зарекомендовавший себя Silicon Motion SM2258, который обладает поддержкой механизма исправления ошибок и рядом технологий для оптимизации и повышения стабильности работы с данными. Кроме этого, Plextor предлагает набор своего фирменного программного обеспечения для сжатия редко используемых файлов, интеллектуального кэширования, защиты данных и диагностики устройства.

Спецификации M8VC Plus: goplextor.com
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