Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Компания Activision до сих пор официально не анонсировала новую часть франшизы Call of Duty. Но игра определенно выйдет в четвертом квартале этого года, в промежутке с октября по декабрь. Издателю не терпится представить следующую часть всемирно известного боевика и рассказать о его особенностях, но время еще не пришло.

Во время очередного ежеквартального отчета о финансовых результатах издатель еще раз подтвердил, что новая Call of Duty действительно выйдет в 2020 году, и то, что игра разрабатывается совместными усилиями команд Treyarch и Raven Software.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Во время разговора руководители Activision сообщили, что успех Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Mobile изменил отношение компании к маркетингу и организации игровых анонсов и мероприятий. В частности, Warzone стал не просто отличной игрой в жанре королевской битвы, но и платформой для крупных анонсов о новых событиях в мире Call of Duty. «Warzone заставил нас переосмыслить, как, когда и даже где мы будем анонсировать наши следующие проекты». Похоже, предположение, что новая часть Call of Duty будет представлена на мероприятии Warzone, становится все более вероятным.

Activision сообщила, что раскроет детали новой Call of Duty уже очень скоро, отметив, что будущие игры франшизы, будут иметь очень тесную интеграцию с Warzone. Со слов Activision, новая Call of Duty выглядит невероятно уже сейчас, люди, участвующие во внутреннем тестировании получают массу удовольствия, играя в режим кампании, а также в онлайн-режимы, которые хорошо известны всем фанатам серии.

реклама

Согласно информационным утечкам, новая Call of Duty получит название Black Ops Cold War, а логотип игры был недавно обнаружен на пачке чипсов компании Doritos, которая участвует в промо-акции новой части Call of Duty.