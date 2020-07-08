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Замена крышки IHS и припоя Core i9-10900K позволило значительно снизить температуру процессора

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Компания Rockit Cool представила комплект для замены тепло-распределительных крышек (Integrated Heat Spreader, IHS) процессоров Intel Core 10-го поколения 10th Gen Copper Upgrade kit. Устаревший 14-нм техпроцесс и, как следствие, высокое энергопотребление и тепловыделение являются главной проблемой процессоров семейства Intel Comet Lake-S. Для младших моделей эта проблема не настолько существенна, как для флагманского 10-ядерного процессора Core i9-10900K. Высокие температуры не позволяют технологии Intel Thermal Velocity Boost (TVB) повысить частоту процессора до максимальных значений. Поэтому любые дополнительные меры для улучшения охлаждения могут позволить увеличить производительность процессора.

Источник изображения: @jisakuhibi twitter

Авторы компьютерного портала blog.livedoor.jp решили проверить эффективность замены IHS Core i9-10900K. Процесс замены достаточно сложен, под IHS Core i9-10900K находится припой (Soldered Thermal Interface Material, STIM), поэтому необходимо аккуратно скальпировать процессор и затем снять слой припоя специальным растворителем. Стандартный IHS был заменен на вариант Rockit Cool из чистой бескислородной меди, в качестве нового термоинтерфейса между чипом и IHS использовался припой Thermal Grizzly Conductonaut.

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Процессор охлаждался необслуживаемой жидкостной системой Fractal Design Celsius S36 с тремя вентиляторами Noctua NF-A12x25, в качестве термоинтерфейса между IHS и водоблоком использовалась термопаста Thermal Grizzly Kryonaut. Нагрузка создавалась процессом кодирования видео.

Замена IHS и применение термоинтерфейсов Thermal Grizzly позволило снизить температуру Intel Core i9-10900K, работающего на частоте 5,2 ГГц при напряжении 1,32 В, до 9 °C. Максимальная температура процессора составила 73 °C, средняя за время нагрузки 69,1 °C. До замены IHS температуры составляли 82 °C и 77,6 °C соответственно. Неплохой результат, но явно меньше ожидаемого. Стоимость набора 10th Gen Copper Upgrade kit составляет $45.99, средства для снятия припоя Quicksilver - Solder Remover — $4,99.

На основе данных: blog.livedoor.jp
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Теги

intel intel 10th gen intel core i9-10900k
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