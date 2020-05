Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Известный японский разработчик и издатель компьютерных игр Square Enix проводит кампанию «Оставайтесь дома и играйте», предлагая скидку 95% на большой комплект из 54 игр в онлайн-сервисе Steam. Комплект стоимостью 18000 ₽ можно приобрести всего лишь за 900 ₽.

Набор включает множество известных проектов, в том числе игры серии Tomb Raider, начиная от оригинальной игры 2013 года, положившей начало второму перезапуску франшизы и рассказывающей о становлении Лары Крофт, и заканчивая Rise of the Tomb Raider 2015 года, считающейся лучшей частью серии, в которой игрок отправится в путешествие по самым коварным и отдаленным регионам мира, чтобы найти секрет бессмертия.

реклама

Знаменитая серия Deus Ex расскажет о будущем человечества в условиях киберпанка. Развитие биомеханических модификаций, идеологическая война между людьми, принимающими прогресс, и теми, кто борется с ним, противостояние между биотехнологическими гигантами, заговоры, ослабление власти правительств, крах экономики, террор и распространение болезней — мир погружается в хаос. Игра подойдет тем, кто с нетерпением ожидает релиз Cyberpunk 2077.

Также в наборе присутствуют такие проекты как Thief, Just Cause, Kane and Lynch, Sleeping Dogs и Life is Strange, а также множество дополнений к ним. Вся выручка от продажи набора пойдет на благотворительные цели.

реклама

Если на учетной записи уже есть что-то из комплекта, стоимость набора автоматически снизится, компенсируя купленные игры. Отправляйтесь в Steam , чтобы воспользоваться предложением для себя или порадовать друга.