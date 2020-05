Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

YouTube канал Hardware Numb3rs опубликовал результаты грандиозного сражения процессоров Intel Core i9-9900K и AMD Ryzen 7 3800X. Это было непростое сравнение, AMD Ryzen 7 3800X был разогнан до 5 ГГц по всем ядрам, чтобы сравняться с частотами Intel Core i9-9900K, которые достигают 5 ГГц за счет турбо режима. При этом охлаждение процессоров осуществлялось с помощью системы фазового перехода.

реклама

Процессоры работали в паре с материнскими платами Asus Maximus Apex X Z370 и Asus Crosshair VIII X570 для Intel и AMD соответственно. В качестве оперативной памяти использовался набор G.Skill Trident Z RGB 4600 CL18, но для обеих систем частота работы памяти была установлена на уровне 3733 МГц с задержками CL14. Система на базе процессора AMD дополнительно была протестирована с комплектом памяти Corsair Vengeance LPX и XMP профилем 3200 МГц CL16, а также при номинальном режиме работы процессора.

Все тесты были выполнены с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2020 и RTX 2080 Ti, а в качестве инструментов тестирования были выбраны игры Shadow of the Tomb Raider, Far Cry New Dawn, Red Dead Redemption 2, World of Warcraft, тестовый пакет Cinebench R20 и тест задержки подсистемы памяти.

реклама

Ниже приведены относительные результаты на основе данных из видео, оригинальные результаты можно увидеть в видеоролике на YouTube канале Hardware Numb3rs.

реклама

В играх i9-9900K сразу выбился в лидеры с преимуществом от 15 до 17% относительно процессора Ryzen 7 3800X, работающего в номинальном режиме, и от 9 до 15% относительно 3800X, работающего на частоте 5 ГГц. В рендеринг-тесте Cinebench R20 процессор i9-9900K уступил разогнанному 3800X около 15% в мультипоточном режиме и около 11% в однопоточном. Задержки в подсистеме памяти у Intel оказались гораздо ниже — преимущество составило около 36%.

реклама

В паре с видеокартой RTX 2080 Ti отрыв процессора Intel в играх увеличился и достиг 30% в Red Dead Redemption 2. В свою очередь, использование более быстрой памяти с частотой 3733 МГц ускорило 3800X до 13,6% относительно системы с набором памяти 3200 МГц.