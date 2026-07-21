Кулер оснащается 130- и 120-мм вентиляторами толщиной 28 мм.

Компания Thermalright представила новый воздушный кулер флагманского уровня для охлаждения процессоров. Это модель Royal Pretor 130 Vision с двухбашенной конструкцией и ЖК-дисплеем диагональю 3,95 дюйма на верхней панели, сообщает Guru3D.

Источник изображения: Thermalright (и далее)

В конструкции Thermalright Royal Pretor 130 Vision используются шесть никелированных медных тепловых трубок диаметром 6 мм и никелированное медное основание. На каждую из башен устанавливается мощный вентилятор толщиной 28 мм. Передний вентилятор TL-HD13-X28 типоразмера 130 мм вращается на скорости до 1750 об/мин и развивает воздушный поток до 81,88 кубических футов в минуту (CFM). Средний вентилятор TL-H12-X28-R9 типоразмера 120 мм вращается на скорости до 2400 об/мин, развивая воздушный поток до 92,2 CFM.

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ЖК-дисплей в верхней части кулера обладает разрешением 480 × 480 пикселей. Он предназначен для мониторинга или отображения пользовательской графики. Дисплей подключается к внутреннему разъёму USB 2.0 на материнской плате.

Размеры кулера составляют 140 × 130 × 165 мм. Комплектное крепление предназначено для установки кулера на материнские платы с сокетом Intel LGA2066, LGA2011, LGA1851, LGA1700, LGA1200 и LGA115x, а также AMD AM5 и AM4.

Цены и сроки появления в продаже не уточняются.