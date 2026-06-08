Спрос со стороны ИИ-сектора остаётся высоким.

Во время выставки Computex 2026 вице-президент и генеральный менеджер подразделений Radeon и Ryzen в AMD Дэвид МакАфи обсудил с журналистами ряд актуальных проблем в сегменте потребительских ПК, включая дефицит памяти, сообщает Guru3D со ссылкой на тайваньский ресурс 4Gamers.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

МакАфи напомнил, что дефицит, который привёл к росту цен на память, обусловлен высоким спросом со стороны искусственного интеллекта (ИИ). Сектор ИИ поглощает практически всю память, несмотря на то, что производители последние несколько лет занимались переоборудованием производственных мощностей и наращивали объёмы производства DDR5. Цены на память растут, как в потребительском, так и в серверном сегменте. Продолжающиеся инвестиции в расширение производства помогут вернуться к балансу, но этот процесс будет дольше, чем в прошлых рыночных циклах. Специалист считает, что баланс восстановится примерно через два года.

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В ходе беседы также обсуждалась стратегия AMD в отношении будущих настольных платформ и долгосрочной поддержки платформы AM5. МакАфи назвал планирование поддержки одной из наиболее сложных задач, стоящих перед производителями процессоров, из-за значительных инженерных и финансовых затрат. Вместо того чтобы придерживаться фиксированного графика, AMD намерена принимать решения исходя из технической необходимости. В частности, компания оценивает, можно ли на платформе AM5 реализовать поддержку технологий DDR6 и PCI Express 6.0. Это могло бы отсрочить необходимость внедрения нового сокета. Высокие цены на память тоже вносят свои коррективы.

В AMD заинтересованы, чтобы переход на новую платформу приносил ощутимые преимущества. В качестве примера приводится переход от твердотельных накопителей PCIe 4.0 к PCIe 5.0, где пропускная способность значительно увеличилась, но реальные улучшения производительности часто были менее заметны для обычных пользователей.