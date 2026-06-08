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molexandr
Alphacool показала прототип жидкостной системы охлаждения для игровых консолей Xbox Series X|S
В состав входит большой водоблок полного покрытия.
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Компания Alphacool продемонстрировала прототип жидкостной системы охлаждения для игровых консолей Microsoft Xbox Series X|S на прошедшей выставке Computex 2026, сообщает TechPowerUp. Это готовая система, в состав которой входит водоблок полного покрытия, встроенный насос и двухсекционный радиатор с двумя вентиляторами.

Источник изображений: TechPowerUp (отредактировано)

Вероятно, игровую консоль потребуется разобрать, а затем самостоятельно установить в корпус Alphacool с интегрированным водоблоком и насосом. Судя по представленным снимкам, консоль уже могла быть установлена в выставочный прототип, однако возможности испытать его, по всей видимости, не было.

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Подробности не уточняются. В частности, неизвестно, на какой стадии разработки находится прототип системы охлаждения и какова вероятность, того, что разработка станет серийным продуктом. Стоит учесть, что в ближайшие годы Microsoft может представить игровую консоль Xbox следующего поколения под кодовым названием Project Helix — комплекты для разработчиков планируют начать рассылать уже в 2027 году.

Кроме прототипа жидкостной системы охлаждения для игровых консолей Xbox текущего поколения, компания Alphacool представила на Computex 2026 широкий ассортимент своей продукции, включая готовые системы жидкостного охлаждения для флагманских видеокарт, водоблоки, радиаторы и вентиляторы.

#системы охлаждения #alphacool #жидкостное охлаждение
Источник: techpowerup.com
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