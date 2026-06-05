Но и не подтвердил, что технология станет доступна.

Руководитель отдела маркетинга клиентской и графической продукции AMD Фрэнк Азор опроверг заявления о том, что интегрированные графические решения RDNA 3.5 не получат поддержки AMD FSR Upscaling 4.1, сообщает Tom’s Hardware.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Днями ранее вице-президент и генеральный менеджер подразделений Radeon и Ryzen в AMD Дэвид МакАфи рассказал об отсутствии текущих планов по адаптации FSR 4.1 для интегрированной графики RDNA 3.5, во всяком случае, так его поняли журналисты. В предыдущей новости подчёркивалось, что окончательное решение не принято, предстоит ещё раз взвесить все «за» и «против».

реклама

Фрэнк Азор явно не подтверждает, что AMD FSR Upscaling 4.1 выпустят для интегрированной графики RDNA 3.5, скорее, более явно указывает на отсутствие окончательного решения по данному вопросу. Судя по сообщению Азора, можно предположить, что вероятность положительного решения всё же выше, чем отрицательного.

Так или иначе, официально релиз технологии масштабирования AMD FSR Upscaling 4.1 для интегрированной графики RDNA 3.5 пока не подтверждён. На момент написания известно, что технология станет доступна на дискретных видеокартах RDNA 3 в июле 2026 года, а на дискретных видеокартах RDNA 2 — в начале 2027 года.