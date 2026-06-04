HX1000i SHIFT CRYSTAL мощностью 1000 Вт получил один 12V-2x6.

Компания Corsair продемонстрировала на выставке Computex 2026 два новых блока питания высокого класса из линейки SHIFT с боковым расположением разъёмов, сообщает VideoCardz.com. Это модель AX1600i SHIFT, мощный 1600-ваттный блок питания для потребительского сегмента, и HX1000i SHIFT CRYSTAL мощностью 1000 Вт, оснащённый прозрачными боковыми панелями.

Источник изображения: Corsair (и далее)

Для более мощной модели AX1600i SHIFT компания Corsair заявляет соответствие стандартам Intel ATX 3.1 и PCIe CEM 5.1, сертификацию Cybenetics Titanium, применение технологии GaN и полностью модульный дизайн.

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Среди прочего блок питания оснащается двумя разъёмами 12V-2x6 мощностью 600 Вт, японскими конденсаторами 105°C, 140-мм вентилятором с гидродинамическим подшипником и поддержкой режима Zero RPM. В длину блок питания занимает 170 мм и считается компактным для своей мощности 1600 Вт. Для настройки и мониторинга предусмотрено специальное USB-соединение и фирменное программное обеспечение iCUE LINK.

Вторая модель, HX1000i SHIFT CRYSTAL, выделяется наличием корпуса с прозрачными боковыми панелями. Впервые этот блок питания был представлен в виде прототипа на выставке Computex в прошлом году.

Блок питания HX1000i SHIFT CRYSTAL разработан в соответствии с требованиями стандартов Intel ATX 3.1 и PCIe CEM 5.1, прошёл сертификацию Cybenetics Platinum. Разъём 12V-2x6 у блока один, фирменный кабель оснащается угловым штекером. В системе охлаждения используется 140-мм вентилятор на магнитном подшипнике, поддерживается режим Zero RPM и настройка с помощью фирменного программного обеспечения iCUE. Одной из особенностей является наличие защиты PinProtect+ от превышения силы тока на питающих контактах кабеля 12V-2x6. Мониторинг силы тока реализован в программе iCUE.

Цены и точные сроки начала продаж неизвестны. Модель AX1600i SHIFT планируют выпустить в четвёртом квартале 2026 года.