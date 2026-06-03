Вместо стеклянной боковой панели можно установить полноценный дисплей.

Компания GIGABYTE представила в линейке AORUS ELITE готовые системы жидкостного охлаждения с дисплеями Edge View на охлаждающем блоке с насосом, сообщает Wccftech. С помощью фирменного программного обеспечения дисплей можно настроить, в частности, для мониторинга в реальном времени от 4 до 11 рабочих параметров системы.

Источник изображения: GIGABYTE, Wccftech (и далее)

Системы охлаждения GIGABYTE AORUS ELITE оснащаются радиаторами типоразмера 240 и 360 мм, на радиаторы предустановлены вентиляторы Hawk Fan в едином корпусе. В корпус вентиляторов встроена настраиваемая ARGB-подсветка, насчитывающая 58 светодиодов в 240-мм модели и 87 светодиодов в 360-мм модели. Максимальная скорость вращения вентиляторов 2500 оборотов в минуту, воздушный поток и статическое давление достигают 73,39 кубических футов в минуту и 5,88 мм вод. ст.

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Кроме этого, GIGABYTE представила серию компьютерных корпусов со строгим минималистичным дизайном, съёмной ручкой и возможностью установить дисплей вместо одной из боковых панелей. В одной из меньших моделей стеклянная боковая панель может быть заменена на 16-дюймовый дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 165 Гц. Подробности не уточняются, неизвестно, входит ли дисплей в стандартную комплектацию или приобретается отдельно.