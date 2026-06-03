И несколько воздушных кулеров.

Компания Scythe привезла на выставку Computex 2026 фирменные системы охлаждения, включая воздушный кулер Shuriken 3 (SCSK-3000) с конструкцией Top-Flow и размерами 92 × 94,4 × 39 мм для компактных систем формата SFF, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: TechPowerUp (отредактировано)

В конструкции Shuriken 3 используется широкое никелированное основание из меди и две тепловые трубки, изогнутые буквой S. Трубки соединяют основание кулера с плотным массивом алюминиевых рёбер. Кулер комплектуется вентилятором Kaze Flex Slim AH PWM со скоростью вращения до 2500 оборотов в минуту. Также компания представила более крупный вариант кулера с размерами 120 × 122 × 67 мм — это Big Shuriken 4. Модель комплектуется 120-мм вентилятором Kaze Flex II Slim.

Источник изображения: TechPowerUp (отредактировано)

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Крупный башенный кулер Mugen 6 Dual (SCBSK-4000) с размерами 120 × 122 × 67 мм является однобашенным, Dual в наименовании говорит о наличии двух комплектных 120-мм вентиляторов Kaze Flex II Slim. В конструкции кулера используется шесть 6-мм тепловых трубок. Расчётная тепловая производительность до 200 Вт.

Источник изображения: TechPowerUp (отредактировано)

Главным экспонатом является готовая система жидкостного охлаждения SCYCOPTER. На охлаждающем блоке этой СЖО располагается большой 110-мм вентилятор для обдува окружающих компонентов. Радиатор толщиной 27 мм комплектуется тремя 120-мм вентиляторами Wonder Tornado с высоким статическим давлением.