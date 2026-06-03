Возможно, в следующем поколении появятся такие системы.

Компания ASUS продемонстрировала на выставке Computex 2026 концепт ПК, в котором используется блок питания и кабель 12V-2x6, способные передавать мощность до 1200 Вт через одно соединение, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на ComputerBase.

Источник изображения: ComputerBase

Блок питания построен на базе новой 48-вольтовой архитектуры, что позволяет снизить силу тока и повысить мощность, не создавая опасной нагрузки на кабель. Например, при передаче 600 Вт мощности при напряжении 12 В сила тока на каждом питающем проводе кабеля 12V-2x6 будет приблизительно равна 8,3 А. При напряжении 48 В и той же нагрузке сила тока на каждом питающем проводе снижается до 2,1 А. Для 1000 Вт сила тока на каждом проводе вырастет до 3,5 А.

Источник изображения: ComputerBase

реклама

В официальном пресс-релизе ASUS отмечает, что в компании изучают эту технологию для систем следующего поколения с мощными видеокартами эпохи ИИ. Будущие блоки питания могут оснастить автоматической системой переключения линий для совместимости как с 48-вольтовыми системами следующего поколения, так и с традиционными 12-вольтовыми системами. В ComputerBase считают, что напряжение 12 В безопаснее для пользователей и его проще регулировать.