Первым спонсором стала компания Thermal Grizzly.

Компания UL Solutions разрабатывает «флагманский ультратехнологичный бенчмарк с поддержкой трассировки пути» для тестового пакета 3DMark, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на немецкое издание ComputerBase. Новая тестовая сцена демонстрируется на стенде компании Thermal Grizzly в рамках выставки Computex 2026, компания является первым спонсором нового бенчмарка.

Источник изображения: ComputerBase, YouTube

Согласно представленным материалам, новый бенчмарк будет поддерживать масштабирование с помощью искусственного интеллекта, генерацию кадров и нативный рендеринг в разрешении 4K. Это означает, что тест предназначен не только для измерения «чистой» производительности, но и для оценки различных фирменных технологий реконструкции изображения и генерации кадров.

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Тестовая сцена создана в научно-фантастических декорациях с большим количеством отражающих поверхностей и ярким прямым освещением. Разработка бенчмарка продолжается. На момент написания дата релиза и технические детали остаются неизвестны.

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В состав 3DMark входит несколько бенчмарков с поддержкой трассировки лучей для тестирования систем высокого класса. В частности, Speed Way поддерживает DirectX 12 Ultimate, DXR 1.1, глобальное освещение и отражения с трассировкой лучей. Поддержка DXR также реализована в Port Royal. Оба бенчмарка работают в разрешении 2560 на 1440 пикселей. Не так давно в 3DMark появился бенчмарк Steel Nomad, который заменяет Time Spy в качестве тяжёлого графического теста без трассировки лучей. В Steel Nomad поддерживается разрешение 4K.