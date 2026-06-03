Также исправили несколько ошибок.

Компания AMD выпустила графические драйверы Adrenalin Edition 26.6.1 с поддержкой контентного обновления 2026 Season Pack для гоночного симулятора EA SPORTS F1 25, а также танкового шутера World of Tanks: HEAT. Драйвер предназначен для видеокарт Radeon RX, Radeon PRO и Radeon AI PRO начиная с серии 5000 и заканчивая актуальными графическими решениями серии 9000 на базе архитектуры RDNA 4, а также различных интегрированных графических решений.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

В новом выпуске исправили сбои в играх Subnautica 2 и Marvel Rivals на видеокартах Radeon RX 9000, артефакты в Enshrouded на видеокартах Radeon RX 6000 и повторный цикл срабатывания режима Zero RPM на видеокартах Radeon RX 9000 при переходе монитора в спящий режим.

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Список известных проблем включает сбои в Battlefield 6 на системах с гибридными процессорами AMD Ryzen AI 9 HX 370 и мерцание текстур на некоторых видеокартах при записи видео и трансляции с помощью Adrenalin. Также владельцы видеокарт Radeon RX 9000 могут столкнуться с ситуацией, когда опции для управления масштабированием и генерацией кадров в Battlefield 6 могут быть неактивны в программном обеспечении Adrenalin.

В числе прочего подтверждены сбои Blender на видеокартах Radeon RX 7000, фиолетовое изображение при использовании системы виртуальной реальности HP Reverb G2 совместно со SteamVR на видеокартах Radeon RX 6000 и проблемы с установкой пакета AI Bundle при ограниченной доступности ресурсов HuggingFace и GitHub в некоторых регионах.