Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
AMD выпустила драйверы Adrenalin 26.6.1 с поддержкой World of Tanks: HEAT и обновления F1 25
Также исправили несколько ошибок.
реклама

Компания AMD выпустила графические драйверы Adrenalin Edition 26.6.1 с поддержкой контентного обновления 2026 Season Pack для гоночного симулятора EA SPORTS F1 25, а также танкового шутера World of Tanks: HEAT. Драйвер предназначен для видеокарт Radeon RX, Radeon PRO и Radeon AI PRO начиная с серии 5000 и заканчивая актуальными графическими решениями серии 9000 на базе архитектуры RDNA 4, а также различных интегрированных графических решений.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

В новом выпуске исправили сбои в играх Subnautica 2 и Marvel Rivals на видеокартах Radeon RX 9000, артефакты в Enshrouded на видеокартах Radeon RX 6000 и повторный цикл срабатывания режима Zero RPM на видеокартах Radeon RX 9000 при переходе монитора в спящий режим.

реклама

Список известных проблем включает сбои в Battlefield 6 на системах с гибридными процессорами AMD Ryzen AI 9 HX 370 и мерцание текстур на некоторых видеокартах при записи видео и трансляции с помощью Adrenalin. Также владельцы видеокарт Radeon RX 9000 могут столкнуться с ситуацией, когда опции для управления масштабированием и генерацией кадров в Battlefield 6 могут быть неактивны в программном обеспечении Adrenalin.

В числе прочего подтверждены сбои Blender на видеокартах Radeon RX 7000, фиолетовое изображение при использовании системы виртуальной реальности HP Reverb G2 совместно со SteamVR на видеокартах Radeon RX 6000 и проблемы с установкой пакета AI Bundle при ограниченной доступности ресурсов HuggingFace и GitHub в некоторых регионах.

#amd #видеокарты #драйверы
Источник: amd.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер из Кирова предложил схему пассажирского самолёта с необычной компоновкой
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
Ученые объяснили природу круглого объекта на дне Балтики
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070 в требовательных играх
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
ASUS анонсировала в линейке ProArt ноутбуки и мини-ПК на базе платформы NVIDIA RTX Spark
ASUS представила 4,7-слотовую ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 с OLED-дисплеем и БП на 3 кВт
В России началось локализованное производство полимерных деталей экстерьера для автомобилей Belgee
Загадочную вспышку 2019 года связали с первичной черной дырой массой в три Луны
Blue Origin провела самое сложное испытание лунного посадочного модуля Endurance
AMD официально представила новый 8-ядерный процессор Ryzen 7 7700X3D на Computex 2026
Первая партия Ту-214 в 2026 году уйдёт спецзаказчикам — поставки для Red Wings начнутся в 2027 году
Asus представила ПК с возможностями расширения, который не захочется прятать под стол
В России готовится к выпуску новый отечественный электромобиль
Citizen выпустила три механические модели часов с открытым механизмом
Термосифонная система Noctua справилась с охлаждением AMD Ryzen 9 9950X3D не хуже СЖО
Видеокарта Colorful iGame BattleAx GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 вернулась в продажу в Китае
Casio готовит 17 новых часов G‑Shock: Luxe Black, ICERC Frogman и камуфляжные серии
Noctua объявила о начале продаж фирменных жидкостных систем охлаждения NL-LC1 с 16 июня
Глава ОАК Вадим Бадеха: поставки Ту-214 уже начались

Популярные статьи

«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter