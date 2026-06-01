molexandr
Intel реализовала в чипах Arc G3 систему управления питанием с парковкой P-ядер
Компания называет эти чипы графическим процессором со встроенным центральным процессором.
Специалисты компании Intel называют чипы Arc G3 не «процессором со встроенной графикой», а скорее «графическим процессором со встроенным центральным процессором», пишет TechPowerUp по итогам сессии вопросов и ответов, проведённой на выставке Computex 2026.

Источник изображения: Intel, TechPowerUp (и далее)

В частности, чтобы уложиться в допустимые для портативных устройств параметры тепловой мощности потребовалось не только выбрать «правильную» конфигурацию и подкорректировать тактовые частоты. В новой системе управления питанием Intelligent Bias Control v3.5 реализована парковка производительных P-ядер, чтобы решить проблему агрессивного перераспределения энергии между энергоёмкими P-ядрами и видеоядром. Планировщик полностью отключает P-ядра, когда энергопотребление портативного устройства падает до 12 Вт или ниже.

Отключение ключевых блоков позволяет снизить энергопотребление и тепловыделение чипа, а также использовать для производства процессоров Intel Arc G3 кристаллы, непригодные для основной линейки Panther Lake. Оба процессора серии оснащаются двумя P-ядрами из четырёх, двумя дисплейными движками из трёх, поддерживают два порта Thunderbolt вместо четырёх.

К преимуществам Intel также относит значительное повышение эффективности за счёт генерации кадров с помощью ИИ, отмечая, что сгенерированный кадр потребляет менее четверти энергии по сравнению с реально отрисованным. Однако из-за нагрузки от генерации кадров снижается количество реально отрисованных кадров. Например, при включении генерации кадров для достижения 199 FPS в неназванной игре реальная частота кадров снижается с 73 до 50 FPS, пишет TechPowerUp.

В настоящее время Intel работает над совместимостью режима Endurance Gaming и генератора кадров. Данный режим ограничивает частоту кадров для снижения общего энергопотребления системы. Также продолжается развитие собственного облачного решения для компиляции шейдеров и доставки скомпилированных шейдеров на системы с процессорами Arc G3.

Серия Intel Arc G3 это результат продуманного подхода к созданию узкоспециализированных процессоров для портативных игровых устройств. Благодаря умелому перепрофилированию непригодных микросхем, агрессивному отключению P-ядер и использованию облачной инфраструктуры для решения программных проблем, Intel создаёт грозного конкурента серии AMD Ryzen Z.

#intel #процессоры #интегрированная графика #intel arc g3
Источник: techpowerup.com
