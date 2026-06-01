Компания GIGABYTE расширяет линейку видеокарт AORUS INFINITY, анонсированы новые модели GeForce RTX 5080, 5070 Ti и 5070, сообщает VideoCardz.com, RTX 5080 выпустят в двух вариантах, со стандартным чёрно-серебристым дизайном и дизайном INFINITY WOOD в белом цвете с деталями, оформленными под дерево.

Источник изображения: GIGABYTE

В отличие от AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G, модели классом ниже не используют конструкцию из нескольких печатных плат. Вместо этого, применяются «цельные» печатные платы, но это всё ещё нестандартное решение от GIGABYTE со скрытым коннектором питания и, вероятно, иными доработками, подробности о которых пока не опубликованы. Журналисты Benchlife.info опубликовали несколько фотографий видеокарты.

Источник изображения: benchlife.info

Также на выставке Computex 2026 компания продемонстрировала представленные ранее материнские платы X870E AERO X3D WOOD и DARK WOOD с алюминиево-бело-бежевым и чёрно-тёмно-коричневым оформлением соответственно. Новые платы — модели X870E AORUS INFINITY и INFINITY NEXT.

Источник изображения: GIGABYTE

В модели X870E AORUS INFINITY NEXT используется система охлаждения с необычными радиаторами из алюминиево-магниевого сплава, напечатанными на 3D принтере. Структура под названием AI Gyroid обеспечивает до 44% большую площадь охлаждающей поверхности, отмечают в компании. В конструкции также используется испарительная камера и металлическая задняя пластина со структурой в виде сот. Модель INFINITY NEXT оснащена компонентами серверного уровня и 64-фазной подсистемой питания (предположительно, используются четырёхфазные силовые модули Infineon TDM24745T). На сайте Benchlife.info опубликованы фотографии платы и её системы охлаждения с разных ракурсов.

Источник изображения: benchlife.info

В свою очередь, модель X870E AORUS INFINITY разработана, чтобы обеспечить самую низкую задержку памяти на платформе AMD X870, говорится о возможности запуска памяти с таймингами CL24.