Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
GIGABYTE расширяет линейку AORUS INFINITY новыми видеокартами и продвинутыми материнскими платами
В частности, выпустят вариант RTX 5080 INFINITY WOOD в белом цвете с деталями, оформленными под дерево, и материнскую плату X870E AORUS INFINITY NEXT с необычной конструкцией системы охлаждения.
реклама

Компания GIGABYTE расширяет линейку видеокарт AORUS INFINITY, анонсированы новые модели GeForce RTX 5080, 5070 Ti и 5070, сообщает VideoCardz.com, RTX 5080 выпустят в двух вариантах, со стандартным чёрно-серебристым дизайном и дизайном INFINITY WOOD в белом цвете с деталями, оформленными под дерево.

Источник изображения: GIGABYTE

В отличие от AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G, модели классом ниже не используют конструкцию из нескольких печатных плат. Вместо этого, применяются «цельные» печатные платы, но это всё ещё нестандартное решение от GIGABYTE со скрытым коннектором питания и, вероятно, иными доработками, подробности о которых пока не опубликованы. Журналисты Benchlife.info опубликовали несколько фотографий видеокарты.

Источник изображения: benchlife.info

реклама

Также на выставке Computex 2026 компания продемонстрировала представленные ранее материнские платы X870E AERO X3D WOOD и DARK WOOD с алюминиево-бело-бежевым и чёрно-тёмно-коричневым оформлением соответственно. Новые платы — модели X870E AORUS INFINITY и INFINITY NEXT.

Источник изображения: GIGABYTE

В модели X870E AORUS INFINITY NEXT используется система охлаждения с необычными радиаторами из алюминиево-магниевого сплава, напечатанными на 3D принтере. Структура под названием AI Gyroid обеспечивает до 44% большую площадь охлаждающей поверхности, отмечают в компании. В конструкции также используется испарительная камера и металлическая задняя пластина со структурой в виде сот. Модель INFINITY NEXT оснащена компонентами серверного уровня и 64-фазной подсистемой питания (предположительно, используются четырёхфазные силовые модули Infineon TDM24745T). На сайте Benchlife.info опубликованы фотографии платы и её системы охлаждения с разных ракурсов.

Источник изображения: benchlife.info

В свою очередь, модель X870E AORUS INFINITY разработана, чтобы обеспечить самую низкую задержку памяти на платформе AMD X870, говорится о возможности запуска памяти с таймингами CL24.

#видеокарты #материнские платы #gigabyte #aorus infinity
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Композиция AC/DC «Back in Black» спустя 46 лет вновь попала в музыкальные чарты
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
На базах ВС США могут начать печатать целиком на 3D-принтере 6-метровые военные катера массой 600 кг
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Симулятор зоопарка Planet Zoo 2 выйдет 13 октября на ПК и консолях
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Раскопки перед прокладкой линии электропередач позволили найти в Германии средневековую деревню
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
VideoCardz: RX 9070 GRE дебютирует на мировом рынке 1 июня по рекомендованной цене $549
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
Lenovo выпустит ноутбуки Yoga Pro 7 на базе NVIDIA N1 и N1X с ценой от €2769 до €4049
Nvidia и Microsoft анонсировали «новую эру ПК» перед Computex 2026
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Вышел первый трейлер тактической RPG Runesmith о гномах-кузнецах
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
Первые ПК с ОС Windows на чипах NVIDIA представят уже на следующей неделе
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»

Популярные статьи

PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter