Его собираются выпустить в комплекте с AR-очками.

Компания ASUS анонсировала комплект с юбилейной версией портативного игрового компьютера ROG XBOX Ally X20, который оснастили дисплеем ROG Nebula HDR OLED диагональю 7,4 дюйма, сообщает VideoCardz.com. Дисплей поддерживает разрешение Full HD с переменной частотой обновления до 120 Гц. Заявлена совместимость с технологией AMD FreeSync Premium Pro, форматом Dolby Vision и сертификация VESA DisplayHDR 1000. Пиковая яркость достигает 1400 нит, а минимальное время отклика — 0,2 мс.

Источник изображения: ASUS (и далее)

Новая версия устройства получила обновлённый корпус с прозрачными панелями и золотистыми акцентами в соответствии со стилистикой юбилейной линейки продуктов ASUS ROG, а также обновлённые элементы управления: электромагнитные стики, основные кнопки с улучшенной эргономикой, новую крестовину с поддержкой 4- и 8-позиционного режимов. Система охлаждения была переработана, чтобы снизить нагрев OLED-дисплея.

реклама

В основе устройства по-прежнему используется платформа AMD с гибридным процессором Ryzen AI Z2 Extreme. Подтверждена конфигурация с оперативной памятью LPDDR5X объёмом 24 ГБ, твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe объёмом 1 ТБ.

В комплект входят очки дополненной реальности ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR Glasses с дисплеями micro-OLED, которые обеспечивают обзор, сравнимый со 171-дюймовым виртуальным дисплеем, расположенным на расстоянии 4 метров. Подключение к игровому КПК осуществляется с помощью кабеля USB-C.

Цены и сроки выпуска комплекта не уточняются.